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高雄外送訂單戰南北　新興區爆量成長、三民區消費力奪冠

▲▼ 高雄,建工路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據外送平台統計，南高訂單量漲勢兇猛，去年榜首新興區位於南高，而訂單消費力冠軍則是北高三民區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

外送服務成趨勢，沒想到現在高雄外送服務也出現戰南北。根據外送平台統計，南高訂單量漲勢兇猛，去年榜首新興區位於南高，而訂單消費力冠軍則在北高三民區。信義房屋專家分析，南北冠軍行政區近年因人口紅利、建設利多而逐漸崛起，連帶房價也成長。

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foodpanda針對高雄近年外送變化統計，發現南高雄雖城市發展較早，過往訂單集中於鳳山與苓雅，但在亞洲新灣區與軟體科技園區推動下，近年外送需求大幅成長，訂單量成長由新興區居冠，依次是前金、內門、鹽埕、林園，訂單都出現5~15%的成長。

北高雄則展現穩健實力，由三民、楠梓、鳳山、左營、苓雅穩居消費力前5名，顯示南高成長快，北高消費力強，引來外送員也加入戰南北趨勢。

排行榜 區域 2025均價 2024均價 2023均價
消費力冠軍 三民 45.4萬 42.8萬 39.9萬
訂單量成長冠軍 新興 43.4萬 39萬 36.8萬

▲外送平台訂單量成長與消費力冠軍區域預售均價比較。資料來源：《高雄實價網》（ETtoday製表）

而外送量大的區域也都是購屋熱區，根據《高雄實價網》統計，三民預售案今年均價達45.4萬元，近3年房價已有13.7%的漲幅。新興區今年預售均價達43.4萬元，相對2023年均價36.8萬元，漲幅也有17.9%。

信義房屋高一區協理周清源分析，三民、鳳山是高雄市人口數最多的2個行政區，人口消費力足夠，也是高雄傳統購屋熱區，消費力冠軍三民區本身發展成熟，住宅區密集，近年受惠台積效應，雖不像楠梓漲幅如此驚人，房價也不斷飆高，站穩4字頭。

高雄市仲介公會監事陳楊智表示，而新興區則是南高傳統蛋黃區，是高雄早期發展的區域，人口密度高，擁有多個成熟商圈，如六合夜市、新堀江等，加上近年亞洲新灣區的開發，也提升新興區的房市能見度，房價也有明顯成長。目前，區內30年內中古屋房價多在2~3字頭，新案甚至上看4字頭，較前幾年明顯上漲。

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關鍵字：高雄外送房市消費力新興三民

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