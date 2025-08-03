澳洲調查：近7成房客不敢提維修要求　怕一問就要漲租金

▲有68%房客不敢向房東提出維修要求，深怕租金會因此調漲。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一項租屋調查顯示，有68%房客不敢向房東提出維修要求，深怕租金會因此調漲，也有56%的人擔憂會因此被房東驅逐，52%擔心被列入黑名單影響日後租屋。這些憂慮在弱勢族群之中更加普遍，特別是失業者、身心障礙人士、教育程度較低者。

SBS中文網報導，這份問卷針對1000名澳洲房客進行調查，在這些受訪者之中，多達半數的人住處需要維修，大約一成受訪者稱房屋需要緊急維修。不只如此，調查也發現，三分之一的人無法負擔現行租金5%的漲幅。

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這是由澳洲社會服務委員會（ACOSS）、新南威爾士大學等單位共同進行的研究，依據第26份研究報告，有多達31%的出租房屋存在害蟲問題，近四分之一的房子面臨漏水情況，五分之一有熱水供應問題，近兩成受訪者稱浴室有發霉的狀況。

澳洲過去5年租金已經飆升47%。澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）直言，「房客因為害怕房租調漲或是被驅逐等狀況，所以不敢提出基本維修要求，這是完全不能接受的」，每人都應該有權在安全穩定的住處中生活，不必時刻擔心失去棲身之所。

新州租戶聯會總裁羅斯（Leo Patterson Ross）指出，這項研究凸顯出法律與現實之間的巨大落差，儘管紙面上的租賃法相當完善，但對租金、房屋標準、行業規範方面的監管薄弱，使得房客無法享有安全穩定的居住環境。

參與研究的機構呼籲限制租金調升的幅度與頻率，廢除無理由驅逐制度，強化法律保障。