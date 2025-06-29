老公寓租金扣房貸月賺2500　網問：該脫手還是苦守？

▲有網友持有高雄鳳山5樓公寓8年，目前該物件出租中，每月租金扣除貸款後，還有獲利約2500元，不過房價漲勢有限，上網問是否該留？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

老公寓坪數實在加上總價低，吸引不少小資族購屋。有網友持有高雄鳳山5樓公寓8年，當初以230萬元購入，目前該物件出租中，每月租金扣除貸款後，還有獲利約2500元，投報率約4.6%，不過周邊房價有如一灘死水，忍不住上網問是否該留？

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT發問，透露他8年前入手的老公寓，位於高雄鳳山的鳳松路，屋齡45年，對面為熱帶園藝試驗所，享有絕對棟距與良好採光，算是老公寓中的優勢條件，當初以230萬元購入，貸款8成，目前該物件出租中，每月租金扣除貸款後，還可獲利2500元，投報率約4.6%。

然而，隨著原PO工作調至中部，每月僅回高雄1次，加上查詢附近實價登錄，去年非頂樓公寓成交價約280萬元，房價8年來漲幅也不多，考慮是否該乾脆出售？

▲熱帶園藝試驗所有大片綠地，離華鳳特區、文山特區都不遠。（圖／翻攝自Facebook／農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所）

PO文引來不少網友建議，有網友直言這類物件「連投資客都看不起」，若能以合理價格脫手，不失為明智之舉。也有網友分析，老公寓補漲需時間，對於自住型買家，鳳山老公寓適合預算有限，但投資客更傾向選擇30年大樓，因其管理便利且增值潛力較佳。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，熱帶園藝試驗所有大片綠地，離華鳳特區、文山特區都不遠，周邊公寓頂樓月租約9000元，不過鳳山熱門購屋商圈如五甲、LaLaport高雄周邊老公寓，月租金可達1萬元以上，若能調整租金或改善屋況，投報率還有提升空間。

至於該區健身公寓價格，單價約15~19萬元，房價多跟隨大盤整體漲勢起伏，漲幅也不如低樓層物件。鄭啟峯說：「建議可依自身資金需求決定是否留下收租，或直接賣掉取得整筆資金後，轉換投資標的。」



《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」