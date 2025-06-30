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近雙捷預定地！台中太平「首座社宅」動土　4年後完工

▲臺中市太平區「永富好室」預計2029年完工。（圖／國家住都中心提供）。
▲台中市太平區「永富好室」預計2029年完工。（圖／國家住都中心提供）。

記者陳香菱／綜合報導

台中市太平區迎來首座社會住宅！國家住都中心27日於台中市太平區舉行「永富好室」社會住宅動土典禮。本案是中央於台中市動土的第11處社會住宅，160戶居住單元預計2029年竣工，總工程經費9億8,450萬元，由中央全額投資興建。

住都中心指出，「永富好室」坐落於台中市太平區太平九街、永成北路110弄及長億六街126巷所圍街廓內，對面即為永億公園。基地鄰近公立游泳池、郵局、老人活動中心、新太平澄清醫院、圖書館、區公所及九二一震災紀念公園，公共服務及休憩機能完善。周邊還有黃昏市場、豐銘市場、長億夜市及連鎖超市，可滿足居民日常採買需求。此外，附近有長億國小、中平國中及長億高中等學校，文教資源豐富。

交通方面，「永富好室」基地車行7分鐘即達台74線快速公路，前往大台中其他地區都相當便利；經主要聯外道路太平路，距台中火車站約20分鐘車程。太平區尚有捷運藍線太平延伸線及屯區捷運環狀線（紫線）在規劃興建中，「永富好室」距未來紫線P08站步行約8分鐘，距藍線、紫線共構的B22/P07站車行約4分鐘，將享有良好的通勤區位。

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住都中心說明，「永富好室」預計2029年竣工，規劃興建1棟地上11層、地下3層建築物，將提供160戶居住單位，並設置身心障礙日照中心及日間作業設施（小作所），提升地區社福服務量能。本案在建物外觀設計上，以白色及灰色等中性色調為主，輔以帶狀紅磚色系線條，營造動靜和諧的氛圍。地面層以沿街退縮留設的無遮簷綠化開放空間及街角廣場，串聯基地東側的永億公園綠帶，打造鄰里共享的優質休憩環境。

國家住都中心表示，中央目前於台中市新完工、興建中及已決標的社宅共有23處5,536戶，「永富好室」為中央在太平區興建動土的首案。太平區人口眾多，社會住宅除了可滿足在地小家庭成家需求外，同時就近照顧周邊產業園區及工業區就業人口的居住需求。

關鍵字：永富好室社宅台中太平區國家住都中心

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