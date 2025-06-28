2寶夫妻月收16萬！買了房「月支出5萬5↑」　大票愣：贏一堆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）



記者鄺郁庭／綜合報導

買房之前，都要評估自身狀況。有網友就求問，夫妻月收約16至18萬、育有兩子，存款800萬，車貸100萬，目前打算買一間1200萬的房子，車貸月付約5萬5，生活開銷簡單，小孩讀公立學校，「這樣的房貸壓力算大嗎？」引發討論。對此，信義房屋專家認為，以該家庭的收入與支出比例來看，財務壓力並不高。

原PO在「買房知識家」表示，目前他34歲，夫妻月收約16至18萬、育有兩子、存款800萬、車貸100萬，其中有50萬投資ETF。目前兩人打算買一間1200萬的房子，貸款分40年。細算後，每月房貸4萬2加車貸1萬3，家庭月支出約5萬5元，表示平時不買奢侈品、不常旅遊，孩子也就讀準公共幼兒園與國小，「這樣的壓力算大嗎？」

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看到貼文後，不少網友也分享自身案例替原PO加油打氣，「我們夫妻33歲，去年年收170萬，有車貸、房貸1000萬、兩個小孩，存款約200-300萬，在雙北生活覺得還算可以，每年可出國兩次」、「夫妻收入17-20萬左右，房貸580萬，月繳2萬3，車貸1萬4，兩個孩子，生活基本沒什麼壓力。」

更有網友回應，「我月薪27000多，家人每月補貼2萬，貸款約莫900萬，這樣你有沒有覺得信心十足？」或是笑說「這根本是在發炫耀文了」、「你們已經贏一堆年輕夫妻了。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以該家庭的收入與支出比例來看，房貸與車貸占比在家庭可支配所得中的比重偏低，且擁有高額存款作為風險緩衝，因此財務壓力相對輕鬆，「一般建議房貸支出控制在家庭總收入的30％以內，該案例中月繳貸款約佔家庭收入的30％出頭，尚屬可接受範圍。」