房子租了7年「老公出頭期款買下」　她談離婚要求：還我7年租金

▲原PO付了7年的租金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

婚前買房算個人財產，而婚後買房，離婚後另一方仍可主張分配，一名女網友表示，大學時期就在外租房，出社會後繼續租，已經住7年了，後來結婚老公買下這間房，最近兩人談離婚，老公認為自己付了頭期款及房貸，房子應歸他所有，女網友則要求老公把之前7年的租金退還，雙方爭吵不休。

女網友在臉書「爆料公社」發文，從學生時期起就在這間房子生活，出社會因為工作地點在附近，便決定繼續租下去，租屋期間細心維護房屋環境，「我也把房子養得很好」，一住就住了7年。結婚時剛好房東要賣房子，老公便出了頭期款買下。

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如今兩人要離婚，老公一句「頭期款跟房貸是我出的」，認為房子是他的，甚至還揚言提告。原PO傻眼，強調自己在婚前已繳納了7年的租金，並付出心力維護房屋狀況，認為自己的貢獻不應被忽視，「乞丐趕廟公的行為，實在讓人想笑，我要他先把我付出的7年租金算給我再說，他居然說我在搞笑，請大家評評理，到底誰搞笑？」

貼文掀起網友熱論，「租金這東西，不是房東收走了嗎？」「七年的租金和婚後買房什麼關係」、「怪不得一堆人都說絕對要婚前就先買好房子」、「我也想跟房東說租我30年，我付了30年租金房子就是我的」、「當時妳是付租金不是房貸」。

也有網友指出，「除非證明是婚前財產，否則婚後財產在法律上夫妻都是各佔50%，不管誰出的錢，婚後財產都為夫妻共有財產」。