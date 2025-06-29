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高雄老公寓頂樓要賣嗎？網勸脫手　專家曝「1關鍵」決定命運

▲▼搬家,打包,整理,裝箱。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，自己8年前在疫情前購入高雄鳳山一間屋齡45年的公寓，位在頂樓5樓且有鐵皮加蓋，目前出租中，租金扣除貸款後還能有2500元進帳。儘管買入價約230萬、貸款8成，附近去年成交約280萬，但他認為房價幾乎沒漲。加上工作調動，他每月僅回高雄一次，導致無法即時處理房客問題，動了想脫手的念頭。對此，信義房屋專家曝「1關鍵」決定命運。

原PO在PTT home-sale板請益「高雄公寓頂樓要出售嗎？」說他考慮出售一棟高雄鳳山的老公寓，在頂樓五樓，有加蓋鐵皮，屋齡是45年，已購入8年，目前出租中，每月租金收扣貸款約還有2500元。雖然現在房子出租還能略有盈餘，但自己無法就近照料，加上感覺這類產品漲幅不如其他物件，因此萌生出售念頭。

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他透露，購屋價格230萬，是在疫情前購入的，可能是老公寓、又在五樓的關係，感覺這波沒有漲太多。加上他將因為工作被調任到中部，可能一個月才會回一次高雄，若房客臨時有事，他沒辦法即時
處理，便煩惱是不是要脫手。

對此，PTT網友看法兩極，有人直言，「5樓頂樓又不是台北，這種物件連投資客都看不起，更何況自住」、「能便宜脫手就趕快脫吧」、「以後少子化最容易變空屋的就是公寓5樓吧。」也有人認為頂樓有加蓋仍具吸引力，「這種物價買150-180差不多」、「五樓公寓還是有人租，租金低一點就好」、「鳳山老公寓現在有機會逼近400。」

針對此類物件，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析指出，頂樓加蓋在早期具有使用效益，但現今市場趨向合法化與安全性，加蓋反成不利因素，特別是在貸款和轉手上會面臨困難。若非自住且無法長期維護，建議可考慮適時出場，以避後續管理風險。

關鍵字：高雄頂樓公寓信義房屋房價曾敬德

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