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首爾房價暴漲！李在明上台23天下猛藥　房貸限縮「只能貸1280萬」

▲▼南韓首爾市瑞草區新建公寓住宅區。（圖／VCG）

▲南韓首爾市瑞草區新建公寓住宅區。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈房價飆漲，加上大量民眾湧入漢江沿岸搶購住宅，導致市場供不應求。為壓抑炒房風潮與家庭債務，李在明政府上任僅23天，27日宣布祭出「6.27不動產對策」，包括全面限制首都圈房貸，最高上限僅6億韓元（約新台幣1280萬元），並針對多屋族、非自住用途設下重重門檻，展現強烈打房決心。

根據韓媒《朝鮮日報》，這項新政策明確針對首爾、仁川、京畿道等核心地區，特別是房價最高的江南三區、麻浦、龍山、城東等所謂首爾「蛋黃區」。不論民眾收入或房價高低，只要非首購族，未來房貸申請將受到明顯限制。

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具體來說，擁有兩棟以上房產者將被全面禁止再以貸款購屋；而首購族或搬遷需求而購買第二棟住宅者，房貸上限一律為6億韓元。此外，若因搬家而購屋者，在申辦貸款後6個月內必須出售原有住宅，否則該筆貸款將被撤銷，且3年內不得再申請貸款。

政府也同步要求所有申請房貸購屋者必須在6個月內實際入住，防堵炒房投資客利用房租制度「以租養貸」。尤其針對傳統的「全稅」（전세）模式，此舉等於直接斷絕投資客藉由房客保證金炒房的空間。

此外，新規還將貸款年限從原先的30至40年縮短為30年以內。首購族雖仍可貸款購屋，但貸款成數也從原本的八成下修至七成。以首爾目前平均公寓售價13億5543萬韓元（約新台幣2890萬元）為例，未來最多僅能貸款6億韓元，等於須準備逾7億韓元（約新台幣1600萬元）現金自備款。

對此，南韓金融當局表示，一般上班族若貸款6億韓元、期程30年，平均每月償還金額將達300萬韓元（約新台幣6.4萬元），是衡量家庭償債能力的門檻之一。

KB國民銀行不動產專家朴元甲（音譯）則指出，打房政策主要針對依靠房貸炒作的中產或投資客，特別是江南與「麻龍城」一帶。不過，對於擁有大量現金、無須依賴貸款的資產族群而言，影響有限。

關鍵字：日韓要聞南韓房產雲首爾首都圈李在明政府打房

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