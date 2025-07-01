住戶驚醒天花板掉下來！新北海砂屋「卡關24年」終於要重建了

▲新北「書香世家」海砂屋歷經24年終於啟動重建。（圖／翻攝新北市都市更新處，下同）



記者董美琪／綜合報導

新北市泰山區新生路的「書香世家」社區，歷年來受海砂屋問題所苦，經檢測氯離子含量過高，早已被列為典型危樓之一。從2001年討論重建至今，始終未果，直到今年6月28日，終於在第二次會員大會上跨出實質一步，二期住戶出席率達73%，通過由武泰建設擔任實施者。

書香世家社區為五層樓老舊公寓，一期40戶、二期70戶，總計110戶，自1987年完工至今已逾三十年。隨著屋齡老化，再加上海砂混凝土長年侵蝕，屋內結構問題層出不窮，從牆面龜裂、鋼筋裸露，到天花板掉落，修繕難以根治，住戶對長期漏水與壁癌的居住安全隱憂與日俱增。有結構專家指出，該社區氯離子含量平均達2.68，最高甚至達3.83，遠高於安全標準，早已符合市府高氯建物強制處理條件。

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市府都市更新處表示，書香世家去年底通過更新會籌組申請，並於今年初完成第一次會員大會，超過6成住戶出席，同意成立都市更新會。隨後，更新會在3月獲核准立案，此次大會為二期住戶辦理後續都更程序，已通過比例門檻，後續將送審事業計畫及權利變換作業。

社區中不乏受海砂屋問題所苦的家庭。多位住戶指出，這些年來投入數十萬元進行修繕，但漏水、鏽蝕與剝落問題始終反覆發生。曾有住戶在半夜熟睡時，驚覺天花板碎片掉落在床邊，令人膽顫心驚。還有一名住戶指出，早年買屋花了百萬元，如今卻住得提心吊膽，但因經濟壓力無法搬離，只能盼望重建盡快啟動。

儘管此次表決通過由武泰建設擔任實施者，不過仍有部分住戶提出質疑，認為目前規劃的分回比例（建商56%、住戶44%）對原住戶並不友善，且過程中缺乏其他建商可供比較與選擇。

對此，建商董事長李振吉表示，若未來有更優條件的建商出現，他也願意尊重住戶決議更換實施者。他也強調，未來將依照規定召開公開說明會，傾聽社區住戶意見，期盼凝聚共識，加快推動重建進程。