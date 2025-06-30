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高雄陽明交大首掛牌　研教園區周邊房價還有3字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「國家重點領域校際研教園區」涵蓋蓮池潭南側及蓮潭會館2大基地，近期首度掛上「陽明交大」招牌，。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「國家重點領域校際研教園區」涵蓋蓮池潭南側及蓮潭會館2大基地，近期首度掛上「陽明交大」招牌，引來不少在地民眾矚目。根據房仲統計，該區今年均價32.8萬元，近5年房價已漲3成。

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高雄市與中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，選定左營蓮池潭旁場域為基地，將由陽明交大、清華大學進駐，目前屋頂「陽明交大」招牌首度公開，相當受外界矚目。

根據高雄市工務局指出，「國家重點領域校際研教園區」涵蓋蓮池潭南側，即由新庄仔路、勝利路與翠華路圍構的三角區域及蓮潭會館2大基地。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲園區地理位置優越，距離左營高鐵站不到2公里，且翠華路可直接連結國道10號，交通網絡十分便捷，。（圖／記者張雅雲攝）

A基地原本為蓮潭會館與公教人力發展中心，由陽明交大進駐，最快今年9月將由「電子與光子學士後學位學程」進駐上課。B基地則是位於舊左營國中，由清大進駐，已啟動改造工程，部分整修區域最快9月的碩士學分班開課後，就能開始使用。

高雄市工務局表示，園區地理位置優越，距離左營高鐵站不到2公里，且翠華路可直接連結國道10號，交通網絡十分便捷，對於人才交流與技術移轉大有助益。整個研教園區，原本依照公建計畫表定是2029年底完成，但由於行政院尚未核定整體的計畫，所以期程還會再往後延。

台灣房屋根據實價登錄統計研教園區周邊房價，2021年均價24.7萬元，今年均價已達32.8萬元，近5年有32.5%的漲幅。

項目 單價 (萬元) 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 增減幅 (%)
國家重點領域校際研教園區 24.7 27.4 27.6 32.1 32.8 32.5 32.5%

▲國家重點領域校際研教園區周邊房市近年均價。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會副理事長陳揚智表示，研教園區距離巨蛋、高鐵都不遠，區域以純住宅區段的自住客為主，多為剛性需求購屋，因此漲幅不像巨蛋、高鐵生活圈已經出現4、5字頭如此驚人。

大樓均價也都比巨蛋親民，由於區域發展較早，相對新建案不多，屋齡10年內的產品房價依社區指名度，約在每坪37~42萬元，若是屋齡20年以上的物件，房價約29萬元上下就能入手。

陳揚智表示，區域自住客多，屋況大多不錯，以含平面車位3、4房物件，購屋族接受度較高，以單價來看，購屋門檻也是左營區相對較低。

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關鍵字：高雄研教園區房價陽明交大左營

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