永樂餐飲3品牌退場高雄餐飲圈　新租客強勢補位

▲暖暖小火鍋進駐三多商圈「村上一小鍋」舊址，根據租賃實登公布，月租金21萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄永樂餐飲集團2022年開設新品牌，旗下有便當店、火鍋店以及手搖飲3品牌，分別開在三多商圈、文山特區，去年9月無預警位於2旗艦店的3品牌全熄燈，近期原本舊址由燦坤、暖暖小火鍋等品牌進駐，在地透露，商圈人車潮多，待租期都不長。

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永樂餐飲集團為2022年成立，由具備五星級飯店豐富經歷的專業主廚，帶領團隊研發與把關，旗下有便當店「米米碳燒排骨飯」、火鍋店「村上一小鍋」以及手搖飲「茶哺茶哺」，首店開在一心路，並隔成3品牌店面經營。

▲永樂餐飲集團旗下有便當店「米米碳燒排骨飯」、火鍋店「村上一小鍋」以及手搖飲「茶哺茶哺」。（圖／記者張雅雲攝）

2023年循相同模式展店至澄清路，不料去年9月突然無預警宣布，2間旗艦店、3品牌全部收攤。短短半年，2店均有新租客進駐，一心路由暖暖小火鍋進駐，澄清路則為燦坤3C新型態旗艦店。

根據租賃實登公布，永樂餐飲集團2021年承租一心路透天，切割分為3品牌使用，地坪215坪、建坪175.88坪，月租金20萬元。新租客則是今年1月承租，租金微幅上漲為21萬元。

▲澄清路店面屋主屋主為高雄知名的晟揚建設，近期由燦坤3C新型態旗艦店進駐。（圖／記者張雅雲攝）

澄清路原本舊址為3間連棟透天，永樂一口氣租下3間透店展店，租賃實登未公布，屋主則是高雄知名的晟揚建設，2019年以4億4999.9萬元入手，此次燦坤承租金額未透露，在地仲介預估，月租金也要50萬元。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，一心路、澄清路分別屬於三多商圈、文山特區，都是高雄相當熱鬧的商圈，人、車潮都多，消費力也足夠，以文山特區的店面行情來看，1樓店面單坪租金落在1200~1500元。

鄭啟峯說：「雖然這類旗艦型店面的單、總價都不低，近年不少租客因看好地段，可帶來大量人、車流，即便月租金門檻高、總價不低，也願意進駐，2店空置期都不長，算是相當快租出。」

位置 商圈 現況 地坪 (坪) 建坪 (坪) 租金 (萬元) 屋主 前鎮區一心二路 三多商圈 暖暖小火鍋 215 175.88 21 自然人 三民區澄清路 文山特區 燦坤3C 500 344.76 預估50 晟揚建設

▲永樂餐飲3品牌舊址小檔案。（ETtoday製表）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，三多商圈有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，附近商業行為發達。該區1樓店面單坪租金約1000~1500元，若是含裝潢、或位於三角窗甚至可以高達2000元行情。

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