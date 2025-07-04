ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市風聲鶴唳　南韓「3戶歸零」影響台灣購屋族信心

▲▼南韓首爾市瑞草區新建公寓住宅區。（圖／VCG）

▲南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，圖為首爾市瑞草區新建公寓住宅區。（圖／VCG）

記者陳筱惠／台中報導

南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，包括對多屋族和換屋族採取「第3屋以上貸款歸零」、設定首都圈貸款上限為6億韓圓，約新台幣1400~1470萬元，也有台灣購屋族因此取消看房行程，顯示信心同樣被衝擊，信義房屋專家認為台灣雖有房價高漲現象，但供需、稅制條件不同，不需過度反應。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，包含多屋族禁貸，持有2戶以上者，第3戶不予貸款，換屋族原屋須於6個月內賣出，否則新貸款不發，且3年內禁止再貸，另外針對首都圈每戶貸款最高為6億韓圓的貸款上限，此次包含首購也嚴管，貸款額從80%降至70%，且購房後6個月內必須實際入住。以及貸款年限從最長40年縮至30年等等措施。

▲▼買房,購屋,預售屋,客廳,樣品屋,,,。（示意圖／記者賴志昶攝）

▲南韓打房消息出來，讓台灣原本就觀望，沒有明確的剛性需求購屋意願與信心又降低了。（圖／資料照）

不少網友建議台灣政策比照辦理，以實踐居住正義。雖然台灣並未對此作出反應，但房地產市場也有因此受到波及，就有一名中部房仲透露，本來約好帶看的物件，因南韓打房政策緣故，購屋族臨時取消行程。

讓該名房仲嘆：「每個國家景氣、政策不同，我們不能控制景氣，但這個消息出來，讓原本就觀望，沒有明確的剛性需求購屋意願與信心又降低了。」

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱認為：「以韓國來說，房價走勢與政策面相對應的關聯性並不大，與利率效應比較有關，過去房價、需求下滑不完全是限貸措施有關。」

是否會影響台灣房市信心？曾志凱表示：「買氣遲疑，觀望情緒升溫是肯定的，目前台灣房市正值高原震盪期，許多購屋族本就擔憂房價過高、政策風險，如今看到韓國『直接斷貸、三戶歸零』的做法，擔心台灣是否跟進、限貸更嚴，導致購屋貸款更難借，乾脆先停手觀望。」

▲▼ 台中,龍井,新案,10分鐘,台積電,員工,房市,大肚,房價,千萬,茂洋建設,晴山洋洋,帶看,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年以來就有不少建案出現讓利、議價空間，如今市場派建商再出現降價潮，強化買方對「房價可能反轉」的預期心理。（圖／資料照）

另外，台灣受到央行限貸的影響，加深民眾「高點到了」的市場預期心理，今日傳出台南新案大舉招回已購戶，並每戶退200萬元的消息，業界指出：「原本2025年以來就有不少建案出現讓利、議價空間，如今市場派建商再出現降價潮，強化買方對『房價可能反轉』的預期心理。這種心理層面一旦轉變，會造成市場信心緩步鬆動，不再急著進場，對建商來說意味著去化速度可能放緩。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

關鍵字：房市政策南韓打房台灣房價限貸措施觀望心理市場派建商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

仁德整棟華廈進法拍　總價跌回3年前

南科效應讓台南房價全面大漲，仁德房價從1字頭漲到3字頭，近期出現華廈整棟遭法拍，屋主為喬鑫國際實業，具投資公司背景，15日舉行三拍，底價3231.9萬元，對比當初該公司2022年的入手價3100萬元，已經快要回到3年前水準。

55分鐘前

雙北9區房價下跌　泰山、信義跌最慘

上半年雙北9行政區房價出現下跌，跌最重的是新北蛋白區泰山，修正8.1%；再來是北市蛋黃區信義，下跌5%。專家表示，新北蛋白區建設題材鈍化，北市蛋黃區則反應出高資產族對市場較為敏感。

1小時前

限期緊箍咒發酵　高雄申報開工量逆勢增3成

打炒房打到買氣雪崩，根據高雄市不動產建築開發商業同業公會統計，上半年高雄大樓申報開工量6447戶，與去年同期相比，竟出現3成漲幅。專家直言，去年上半年景氣好，不少建商申請建照，取得後又有6個月內需申報開工的緊箍咒，才會出現申報量增多。

2小時前

金山唯一危老案！　大地主郭家身份曝光

新北金山唯一的危老案拆屋了，現場也架起圍籬，基地187坪將興建6層華廈。在地人透露，該起造人為前金山農會理事長郭明煌，郭家在金山頗有名，也是當地的大地主，未來基地不會推案出售，將作為出租及自用。

3小時前

電費破萬嚇壞！「他一看別人帳單傻眼」：為什麼都這麼便宜

炎熱夏天，許多人都離不開冷氣房，而一名網友哀號，近一期電費要噴1萬1000多元，「感覺我家電費有點高」，因此好奇大家的電費落在哪裡？文章引發熱議，不少人回應「一家六口2千元，冷氣24小時開」、「一家三口電費1422元含公用電」，而原PO再度傻眼回應，「為什麼大家電費都這麼便宜？」

4小時前

房市風聲鶴唳　南韓「3戶歸零」影響台灣購屋族信心

南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，採取「第3屋以上貸款歸零」、設定首都圈貸款上限為6億韓圓，台灣購屋族更因此取消看房行程，顯示信心同樣被衝擊，信義房屋專家認為台灣雖有房價高漲現象，但供需、稅制條件不同，不需過度反應。

4小時前

與輝達為鄰！北士科園廊帶　國際科辦鎖定「IBC環球企業總部」

全球GPU與AI龍頭輝達宣布將在北投士林科技園區設立海外總部，進而帶動北士科園廊帶成為目前炙手可熱的AI聚落，憑藉其廣大腹地、成熟生活機能及便捷交通，完善的產業鏈連結，以及吸引頂尖人才的優越條件，將進一步推動北士科園廊帶的產業發展，成為企業佈局AI時代的最佳選擇！

4小時前

「中山鉑悅」位亞太科技走廊核心　精裝修帶動市心置產熱

高雄近年強勢崛起為「亞太最強黃金科技走廊」核心城市，帶動高雄2024年吸引民間投資突破1000億元。「中山鉑悦」位於高雄市中心，不僅佔據S廊道中心，更緊鄰高雄車站大都更第一環計畫，首創「All in One日系精裝修」概念，精裝修加5大時尚家電，讓購屋一次到位。

6小時前

地緣政治、美國經濟難撼動房貸利率！　美買家2原因仍興趣缺缺

儘管全球地緣政治緊張與美國國內經濟前景不明，兩者聯手通常足以劇烈擾動債券市場，但目前對房貸利率影響卻極為有限。美國房貸銀行協會（MBA）指出，6月下旬30年期固定房貸平均利率小幅上升，由6.84%升至6.88%，即使原始手續費積分由0.66降至0.63，整體變動幅度仍屬窄幅。

19小時前

馬稠後半導體產業園區招商啟動　「2利多」帶旺高鐵嘉義站區

嘉義縣發展均以農業為主，近年來重新佈局，穩健推動農工大縣轉型，其中「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」將於7月中旬公告招商，縣府攜手台糖公司以出租方式規劃44.5公頃產業用地，提供半導體相關企業設廠，做為嘉義科學園區衛星供應商的生產基地。

20小時前

觀眾點歌〈孤獨的人〉　李洪基氣喊：那是鄭容和的

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住竹北郊區「1hr才到高鐵」！..

成交量腰斬！　內行揭：限貸令下..

高雄最老全家無預警熄燈　在地曝..

賠千萬→賺千萬　內湖五期豪宅5..

電費破萬嚇壞！他一看「別人帳單..

建商打來勸「買房好時機」　她反..

馬稠後半導體產業園區招商啟動　..

台中13期熱度飆升！置產族搶進..

金山唯一危老案！　大地主郭家身..

寶佳、三立攜手入主上櫃手遊商　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

仁德整棟華廈進法拍　總價跌回3..

雙北9區房價下跌　泰山、信義跌..

限期緊箍咒發酵　高雄申報開工量..

金山唯一危老案！　大地主郭家身..

電費破萬嚇壞！他一看「別人帳單..

房市風聲鶴唳　南韓「3戶歸零」..

與輝達為鄰！國際科辦鎖定「IB..

「中山鉑悅」位亞太科技走廊核心..

地緣政治、美國經濟難撼動房貸利..

馬稠後半導體產業園區招商啟動　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366