房市風聲鶴唳　南韓「3戶歸零」影響台灣購屋族信心

▲南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，圖為首爾市瑞草區新建公寓住宅區。（圖／VCG）

記者陳筱惠／台中報導

南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，包括對多屋族和換屋族採取「第3屋以上貸款歸零」、設定首都圈貸款上限為6億韓圓，約新台幣1400~1470萬元，也有台灣購屋族因此取消看房行程，顯示信心同樣被衝擊，信義房屋專家認為台灣雖有房價高漲現象，但供需、稅制條件不同，不需過度反應。

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南韓近日推出被稱為「史上最嚴」的打房政策，包含多屋族禁貸，持有2戶以上者，第3戶不予貸款，換屋族原屋須於6個月內賣出，否則新貸款不發，且3年內禁止再貸，另外針對首都圈每戶貸款最高為6億韓圓的貸款上限，此次包含首購也嚴管，貸款額從80%降至70%，且購房後6個月內必須實際入住。以及貸款年限從最長40年縮至30年等等措施。

▲南韓打房消息出來，讓台灣原本就觀望，沒有明確的剛性需求購屋意願與信心又降低了。（圖／資料照）

不少網友建議台灣政策比照辦理，以實踐居住正義。雖然台灣並未對此作出反應，但房地產市場也有因此受到波及，就有一名中部房仲透露，本來約好帶看的物件，因南韓打房政策緣故，購屋族臨時取消行程。

讓該名房仲嘆：「每個國家景氣、政策不同，我們不能控制景氣，但這個消息出來，讓原本就觀望，沒有明確的剛性需求購屋意願與信心又降低了。」

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱認為：「以韓國來說，房價走勢與政策面相對應的關聯性並不大，與利率效應比較有關，過去房價、需求下滑不完全是限貸措施有關。」

是否會影響台灣房市信心？曾志凱表示：「買氣遲疑，觀望情緒升溫是肯定的，目前台灣房市正值高原震盪期，許多購屋族本就擔憂房價過高、政策風險，如今看到韓國『直接斷貸、三戶歸零』的做法，擔心台灣是否跟進、限貸更嚴，導致購屋貸款更難借，乾脆先停手觀望。」

▲2025年以來就有不少建案出現讓利、議價空間，如今市場派建商再出現降價潮，強化買方對「房價可能反轉」的預期心理。（圖／資料照）

另外，台灣受到央行限貸的影響，加深民眾「高點到了」的市場預期心理，今日傳出台南新案大舉招回已購戶，並每戶退200萬元的消息，業界指出：「原本2025年以來就有不少建案出現讓利、議價空間，如今市場派建商再出現降價潮，強化買方對『房價可能反轉』的預期心理。這種心理層面一旦轉變，會造成市場信心緩步鬆動，不再急著進場，對建商來說意味著去化速度可能放緩。」

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