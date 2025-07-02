成交量腰斬！　內行揭：限貸令下的豪宅客「跟你想得不一樣」





▲央行919打炒房，豪宅限貸降至3成，北市7千萬元以上豪宅交易年減逾5成。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行919打炒房，豪宅限貸降至3成，北市7千萬元以上豪宅交易年減逾5成，但預售豪宅僅下降5~15%，且蛋白區豪宅甚至沒降。最新一集《地產詹哥老實說》邀請全地產店長Josh，分析豪客們都在想些什麼？現在的資產配置、買房策略又是什麼？

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析央行919打炒房後的豪宅市場。

Josh表示：「去年919後現金不足的買方被淘汰，但還是有不少手骨粗的現金族客戶，尤其在當前兩岸地緣政治比較緊張、川普高關稅的政策下，加上海外房地產基期高，資金回流現象明確，而房地產還是相對抗通膨、穩定的資金停泊處，北市豪宅並沒有出現逃命潮，只是比較觀望而已。」

為何北市蛋黃區豪宅交易量，衰退程度遠高於蛋白區？Josh說明：「首先，北市蛋黃區如大安、信義區屋主不缺錢，在市場氛圍比較差的環境下，更加惜售，價格方面僅議價意願提升，對比去年高點來看，頂多修正5%有機會談談看。」

另外，Josh表示：「北市蛋黃區素地稀少，可選擇的物件不多，相對蛋白區如大同、士林、文山等區，有品牌建商進駐，房子質感不輸蛋黃區，且具重大建設議題，房價基期有相對低，被認為還有較大的成長空間，而預售交易量影響程度小，主要就是來自付款彈性。」

▲Josh觀察，對北市層峰客來說，有一間蛋黃區豪宅自住是基本款。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

不過，Josh強調：「對於層峰客戶來說，有一間蛋黃區豪宅自住是基本款，畢竟機能性最齊全，環境素質也最好，而蛋白區則是傾向於第二、三間，向外置產為主要目的。」

Josh觀察：「現在北市的高資產族，進到店頭來，都很單刀直入，就是要撿便宜，鎖定有增值潛力或是能創造穩定租金收益的標的。」

最後，Josh提到：「北市豪宅客購屋，從北市蛋黃區到蛋白區，也會繼續外溢到新北市，像是近來板橋、三重都出現新高價交易，未來新北產業園區站一帶也是相當看好的區域。」

▲北市豪宅客購屋，從北市蛋黃區到蛋白區。（圖／記者湯興漢攝）