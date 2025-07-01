房市降價第一槍！　一紙公文證：建材供應商被迫降5%起

▲近年因營造成本大幅飆漲，開始有建商採取更積極的成本控制，要求供應商調降報價。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年9月央行祭出第七波信用管制後，買氣瞬間急凍，開始有建商陸續開出降價第一槍，堪稱區域價格破壞者，不過近年因營造成本大幅飆漲，開始有建商採取更積極的成本控制，要求供應商調降報價，有建商透露，降幅約在5~10%，部分建商甚至考慮更大幅度的調整。

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台灣房市受全球通膨與升息，工料雙漲，帶動房價高漲，不過近期買氣反轉，建商陸續開出降價第一槍，近期房市瘋傳有建材廠商向各合作供應商寄出公文，表示「近期整體房市受總體經濟環境變化，及政府持續打房政策影響，銷售展望趨於保守，終端客戶如寶佳、麗寶等客戶，普遍開始針對各工項進行預算調整與壓縮。」

根據該公文指出，供應商須配合調降建材供應價格5~10%，以共同面對市場壓力與挑戰。

台灣省不動產開發同業公會全聯會常務理事洪平森表示，近3年南部的地上15樓大樓，營建成本每坪從約12萬元漲為16~18萬元、台北地區依基地條件不等，也從15萬元漲到20~25萬元，部份材料出現1倍以上的漲幅，「這是我從業40多年，第一次遇到的狀況，之前從來沒有這樣漲過。」

▲該公文指出，供應商須配合調降建材供應價格5~10%，以共同面對市場壓力與挑戰。（圖／記者張雅雲翻攝）

高雄市不動產建築開發公會榮譽理事長陸炤廷表示，金龍風暴後，受到整體銷售量下滑約7~8成影響，建商資金周轉面臨挑戰。尤其在銀行放貸嚴格的情況下，即便新案完銷，資金入帳的時程也受到限制。

陸炤廷表示，目前建商開始陸續採取更積極的成本控制措施，包括要求協力廠商調降報價，降幅約在5%~10%之間，部分建商甚至考慮更大幅度的調整。已有建商針對部分供應商展開降價協商，涵蓋鋼筋、模板、水電等及部分材料供應商。其中，混凝土、鋼筋加工及砂石等材料因過去漲幅最大，成為本次降價協商的重點對象。

不具名業者透露，若供應商無法配合降價，建商可能直接更換供應商，或下半年暫停開工。

陸炤廷說：「在開工量預期大幅減少的情況下，供應商為了維持訂單量，預計將有較高意願配合降價。對於新發包的工程案，肯定是可以降價，而已發包的工程則需進一步協商，以達成本下修的目標。」

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