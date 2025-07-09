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高雄衛武營旁百米擎天宅「京城舞極」　正義車站＋雙捷運＋LaLaport商圈未來可期

▲▼高雄,衛武營,京城舞極,正義車站,捷運,LaLaport,藝文,綠意,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲「京城舞極」坐落於高雄衛武營生活圈核心，緊鄰正義車站與國家級藝術地標，外觀以流線造型呼應藝術氛圍，打造東高雄新世代擎天地標。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

高雄市東區再添藝文住宅新地標！由京城建設推出的新案「京城舞極」，坐落於衛武營國家藝術文化中心旁，基地鄰近正義車站與未來雙捷運交會點，享有便捷交通、濃厚藝文氛圍與優質生活機能，吸引不少醫師與中小企業主關注搶進，成為東高雄少見的擎天級質感社區。

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鄰近國家藝術殿堂　與國際美學共舞的建築作品

走進位於高雄都會公園內的「衛武營國家藝術文化中心」，就能感受到藝術與自然融合的空間魅力，這座佔地47公頃的國家級藝文地標，由荷蘭建築大師法蘭馨・侯班（Francine Houben）操刀設計，靈感取自衛武營原生的榕樹群，流線型的建築輪廓宛如榕樹枝葉延伸，完美融合建築與綠意，展現出「藝術與生活零距離」的設計理念。

▲▼高雄,衛武營,京城舞極,正義車站,捷運,LaLaport,藝文,綠意,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

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而「京城舞極」正是坐落在這座藝術中心旁的新地標，「你不只是住在高雄的正核心，更是住進一個充滿文藝氛圍、擁有國際級視野的生活舞台！」《ET即賞屋》主持人朱琦郁在實地走訪時如此形容。

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10分鐘到車站＋雙捷運匯聚　兼顧南北通勤與便利生活

交通便利性是「京城舞極」一大亮點，基地鄰近鐵路地下化後的「正義車站」，步行約10分鐘即可抵達，不僅串聯高雄市區，還能直達高雄車站、左營高鐵，未來還將增設台積電、橋頭科學園區站點，成為南北通勤與科技廊帶的重要節點。此外，「京城舞極」還鄰近捷運橘線O9、O10站與規劃中的黃線Y18站，一出門就到國道一號與建國路幹道，開車或搭乘大眾運輸皆十分方便。衛武營旁還有預計2026年正式開幕的Lalaport大型商場，將帶動商圈升級，打造真正「一日生活圈」的黃金地段。

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地上29層高樓設計　以「舞動意象」打造百米建築

朱琦郁迫不及待參觀「京城舞極」接待中心，她表示本案基地面積2280坪，地上29層、地下4層，規劃389戶均質三～四房的住宅與6戶店面，「是東高雄少見的大型質感社區。」建築外觀呼應衛武營的流線造型，以「舞動意象」設計立面與臨近藝術園區形成建築語彙間的對話。擎天百米的建築高度，不僅能眺望衛武營的綠海景觀，另一側更坐擁東高雄市區的開闊視野，白天綠意盎然，夜晚燈火璀璨，雙景交織出世界級的生活場景。

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公設豐富符合全齡生活所需　醫師與企業主搶先卡位

社區規劃亦展現高質感格局，包含氣派迎賓大廳、會客接待區、健身房、美式娛樂室、多功能交誼廳以及兩間KTV包廂，滿足不同年齡層的休閒與社交需求，讓「在家就是一場享受」成為日常寫照。

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規劃38～57坪三～四房　格局零走道、空間高坪效

「京城舞極」產品坪數規劃落在38～57坪，全棟均質3-4房，主打高坪效、高品質的生活空間，室內採「零走道設計」，客餐廳以開放式規劃延伸視覺尺度，放大整體空間感與動線流暢性。以45坪三房為例，一進門即設有玄關落塵區，提升儀式感與空間整潔及機能性。

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主臥室空間寬敞，搭配光線充沛的窗景與獨立衛浴設備，內部配備完整四件組，包含浴缸、淋浴間、GROHE智慧馬桶、德國V&B面盆與Panasonic暖風機，堪比五星級飯店規格，實用與品味兼備。

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另外兩間次臥格局方正，可靈活規劃為兒童房、書房或客房，靈活因應家庭成員變化與需求。廚房區則配備大雅廚具、石英石檯面，標配林內三機，並搭載義大利GLEMGAS蒸烤爐，無論日常料理或精緻烹調皆能優雅從容駕馭，實現真正機能與美感的平衡。

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「京城舞極」坐落東高雄正核心，是一座融合建築美學的擎天地標，也結合了完善的生活機能及國際視野，基地位處建國路正義路角窗，鄰近國道1號，步行約10分鐘到正義車站，還有便捷的雙捷運路網，交通四通八達，也鄰近衛武營國家級藝文中心與未來Lalaport商圈，無論藝文休閒還是生活機能都近在咫尺，也因此吸引許多長庚與802醫院的醫師、中小企業主等高質感客層青睞，正是看準這裡的便捷條件與發展潛力，選擇在此開啟理想生活，也讓朱琦郁大推給每一個在尋找兼具地段價值、建築美學與生活質感的理想住所的人。

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《京城舞極》
與衛武營世界級藝文中心為鄰
貴賓專線：（07）719-3818
接待會館：高雄市 建國路X正義路口
了解更多：https://reurl.cc/ekxXWM

關鍵字：高雄衛武營京城舞極正義車站捷運LaLaport藝文綠意ET即賞屋ET即賞屋南區

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