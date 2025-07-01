台達電69.5億買觀音萬坪輪胎廠　登今年最貴商用不動產交易





▲泰豐輪胎（2102）以69.5億元出售桃園觀音廠區，買方是台達電（2308)。（圖／Google Maps）

記者項瀚／台北報導

泰豐輪胎（2102）以69.5億元出售桃園觀音廠區，買方是台達電（2308)，主要是看上距離中壢總部車程不遠，立地條件適合而購入。商仲表示，本次交易為今年目前為止，全台最高金額的商用不動產交易。

5月本站報導，泰豐（2102）決議桃園觀音廠區永久性關廠停產，並進行資產活化處分，參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，受到售廠消息面激勵，當日股價跳空以21.6元漲停價開出。

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今（1日）泰豐發布重訊，以69.5億元出售該廠區予科技大廠台達電（2308)。該廠區位於觀音環西路369號，土地約3.4萬坪、廠房約2.56萬坪，規模頗大。

泰豐表示：「公司先前受美國課徵高額反傾銷稅影響，導致出口受阻、營收下滑及連年虧損，已自2023年2月10日起經董事會決議通過暫時性完全停產，且重啟觀音廠缺乏經濟效益與商業可行性，故在多重不利產業因素衝擊下，決議觀音廠正式關廠並於今日完成簽約出售活化。」

▲台達電（2308）以69.5億元買下泰豐輪胎觀音廠區。（圖／記者湯興漢攝）

執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「台達電因集團使用需求，認為泰豐觀音廠距台達電中壢總部車程不遠、立地條件適合，未來將以內部規劃方向進行使用。」

交易價格方面，邱鼎峯指出：「單看土地單價約20萬元，符合當地市場行情，但如能將既有廠房充分利用，將帶來更大的成本節約效益。」

邱鼎峯表示：「自今年4月初對等關稅宣布以來，商用不動產交易氛圍保守，買方評估時間均較往年為長、考量層面也較多，本次泰豐觀音廠交易為今年目前單次金額最大的商用不動產交易案，期待能有領頭效果，在政策明朗、國際情勢逐漸好轉的狀況下，下半年商用不動產市場可以更為審慎樂觀。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「在航空城計畫之下，顯著增加桃園西邊工業地需求，觀音這種訴求大面積土地的區域受自用買方關注，地價成交2字頭上下符合行情。」