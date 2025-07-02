仁武人口7月底將衝10萬大關　還有3字頭親民價撿

▲仁武區挾北高S廊帶，以及仁武航太產業園區等產業進駐利多，最快7月人口數將突破10萬人。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄人口持續負成長，不過仁武區挾北高S廊帶，以及仁武航太產業園區等產業進駐利多，人口自然增加率已連續14年正成長，最快7月人口數將突破10萬人，根據實登統計，仁武預售均價今年為37.8萬元，堪稱北高房價親民區，吸引大量首購族。
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高雄人口連年負成長，不過仁武區人口數出生率減死亡率的自然增加率，已連續14年正成長，根據民政局統計，截至今年6月底，人口數已達9萬9881人，最快7月底有望突破10萬大關。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，仁武區受惠S廊帶利多，又有航太產業園區設立，帶動民眾搶進，特別是仁武航太產業園區，產業轉型為該區人口結構帶來相當大的改變。
|交易年月
|案量(件)
|(萬元/坪)
|2023
|848
|29.76
|2024
|1,109
|33.15
|2025
|44
|37.50
▲仁武區近3年預售大樓均價。（ETtoday製表）
謝哲耀表示，仁武鄰近北高雄左營蛋黃區，近年左營房價動輒4~5字頭，仁武具房價外溢效應，帶動區域買氣旺盛，此外，仁武交通建設發達，有國道1號、國道3號、國道10號，甚至未來的國道7號也會經過，離高鐵、台鐵左營站也不遠，為仁武帶來大量人口紅利。
帶動建商積極搶進仁武推案，開始從原本透天轉推大樓。根據《高雄實價網》統計，仁武預售大樓均價從2023年29.7萬元，連年出現上漲，今年均價達37.5萬元，3年來出現26%的漲幅。
大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城說：「雖然現在房價開始盤整，3字頭在北高還在低基期階段，未來隨產業陸續進駐，還有一波人口移入，帶動購屋需求。」
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