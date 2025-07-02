建商開降價第一槍？　顏炳立：賠錢的生意沒人做

▲戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「賠錢的生意沒人做，建商有獲利才會出貨。」（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市冷，建商降價話題引發熱議。戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「賠錢的生意沒人做，若建商降價，只不過是吐回過去房價超漲的超額利潤。」他觀察：「房價不會跌回2年前，目前也未見斷頭跡象，最多是去年買的人，現在平盤賣掉。」

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戴德梁行董事總經理顏炳立直言：「世上沒有賠錢的生意，建商有獲利才會出貨，一些個案土地取得時間點早，可能抓賺5成，以現在修正房價出售，也還是賺2~3成，只是吐回過去房價炒作超漲的超額利潤。」

顏炳立說：「建商推案價格，取決於資金周轉承受的壓力大小，但觀察目前壓力尚未到爆，現在買賣雙方都還處於『自我感覺良好』，因此媒合量低，仲介變成阿湯哥，上演不可能的任務。」

顏炳立表示：「估未來預售市場總價不變、單價不再創新高，呈現量縮、價修正，建商調整開價，但房價不會跌回2年前，沒有斷頭潮跡象，頂多就是去年買的人，現在平盤出掉。」

▲顏炳立認為，蛋黃區還是有成交量，房價頂多修正3~5%。（圖／記者林敬旻攝）

顏炳立認為：「蛋黃區還是有成交量，房價頂多修正3~5%，像是台北市沒有什麼土地供給，要期待房價明顯下修不容易，另外只要有新的商辦落成，租金單價一定3000元起跳，這就是蛋黃區價值。」

顏炳立再次強調，蛋黃、蛋白、蛋殼的差異，「仍要注意蛋殼賣蛋白價、蛋白賣蛋黃價，就像把產品包裝成泡泡馬特，用貴婦名人包裝行銷，以收藏價值包裝炒作事實。」

至於川普關稅的危機？顏炳立認為，對房地產直接的衝擊不會那麼快。他說：「第一排衝擊的是企業，再來是總體經濟，接著才是房市，但若還是有企業賺錢，GDP年增維持在2~3%以上，房地產還是問題不大。」

土地市場方面，顏炳立認為，可以期待，不用悲觀，目前仍有買氣，且修正5%預期就可量。

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