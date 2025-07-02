逾600坪土地1季僅15件成交　賴正鎰：不想再幫地主打工

▲央行啟動第七波限貸措施，重手壓制土建融與房貸，導致全台土地市場明顯降溫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市推案量較大的前五名行政區，第一季建地交易規模達600坪以上僅有15件。鄉林集團董事長賴正鎰說，土地成本是決定房價的關鍵因素，限貸令與高利率環境雙重夾擊下，「建商不想再幫地主打工。」

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根據市調資料，目前台中市建地交易主要集中在推案熱區，包括北屯的11期洲際棒球場周邊、廍子、捷運機場區，南屯則以單元二至單元五與13期重劃區最為活絡。

海線地區如沙鹿、梧棲，也因捷運藍線利多受到關注。然而即便如此，第一季沙鹿區600坪以上土地掛零成交，西屯區也僅有1筆交易，顯見整體市況急凍。

▲台中市第一季，在推案量較大的前五名行政區，建地交易規模達600坪的僅有15件。（圖／記者陳筱惠攝）

鄉林集團董事長賴正鎰指出，限貸政策與高利率環境雙重夾擊下，開發商購地趨於保守，近期土地價格已略為鬆動、回跌約5至10%。但在整體融資環境尚未鬆綁、政策打壓未歇之下，建商推案與購地時程普遍拉長，態度轉趨觀望。

土地市場降溫的趨勢，也反映在臺中市近期的數次土地標售上。資深土開認為：「這幾次台中標售土地，多數開發商僅派員到場蒐集情報，實際投標意願低，成交率與溢價率明顯下滑，顯示市場熱度不再。部分建商甚至宣佈暫停購地，轉向工業不動產、觀光商業地產或加入都更、危老行列，作為未來主力開發方向。」

賴正鎰強調：「台中市土地供給無虞，然而，地主普遍惜售、待價而沽，加上地價稅負偏低、財務壓力小，使得土地價格難以回調，尤其農地重劃變建地，讓不少地主身價倍增成為田僑仔。」

▲賴正鎰認為很多地主都直接調高地價，轉嫁給開發商，只有土地成本下修，房價才有機會降低。（圖／記者陳筱惠攝）

他指出：「這種結構性矛盾正壓抑市場調節機制，也讓建商在高價土地上無利可圖，進一步壓縮房價下修空間。」他說：「土地成本是決定房價的關鍵因素，地價跟建材雙漲，工資也還在高檔，土地佔開發成本的5成以上，過去房子造價曾經每坪平均約9萬多元，現在建築成本已經漲到約25至28萬元，開發商的每年平均利潤不到3%，只賺一點點，都是幫地主打工。」

他認為：「儘管政府已經逐年調高土地持有稅，例如土地增值稅及土地稅的稅率，但很多地主都直接調高地價，轉嫁給開發商，也難怪土地價格一再翻漲，甚至一日三市，只有土地成本下修，房價才有機會降低。」

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