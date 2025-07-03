七期「三高三低」優勢浮現　微型商辦交易占72%

記者陳筱惠／台中報導

台中七期商辦市場近年來快速崛起，成為中台灣金融與商業核心區域。根據高力國際調研部的報告，七期商圈已吸引多家金控、國際企業及專業服務業進駐，包括富邦金控、新光金控、中信金控、形成產業聚集效應。專家認為，七期現在有『三高、三低』正是聰明進場時機。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七期商圈已吸引多家金控、國際企業及專業服務業進駐，微型商辦目前正遇到「三高、三低」正是聰明進場時機。（圖／記者陳筱惠攝）

台中七期商辦市場呈現M型化趨勢，微型辦公室需求尤為強勁。根據預售屋實價登錄揭露，整個大台中商辦用、辦公用、商業用的預售屋交易，近1年共銷售833筆，其中微型商辦交易件數約410件，佔了5成交易量，時間再拉近至2025年第一季，台中商辦交易量達96筆，其中小坪數辦公室交易高達72%，比例拉高後，顯示微型商辦已成市場新寵。

▼ 七期商辦指標案。

位於七期的「市政壹號廣場」主打25~48坪的空間設計，吸引新創企業、自由職業者及投資人青睞。目前累計銷售286戶，每坪單價最高93萬元，顯示市場對微型商辦的高度需求。

另外中大型商辦需求也浮現，包含允將建設同樣位於台灣大道上的中大型商辦「TST台灣之鑽」平均成交90.43萬元，最高單價來到107萬元，刷新中台灣商辦紀錄。

興富發集團「市政壹號廣場」業務部主委黃惠玲分析：「台中的自行車、工具機、手工具、精密產業、風電、面板業，都是行銷全世界的頂尖企業，有工廠落腳，也要有市場行銷，七期的地理位置與重大建設加持，讓台中轉型，逐漸從工業區廠辦合一升級為需求頂級辦公室。」

▲台中七期大型利多包括「台中超巨蛋」、「綠美圖」、「臺中國際會展中心」等國際級建設，以及有著「台中101」之稱的置地廣場台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

而台中七期大型利多包括「台中超巨蛋」、「綠美圖」、「臺中國際會展中心」等國際級建設，以及有著「台中101」之稱的置地廣場台中，均為七期商圈增添城市競爭力。

黃惠玲表示：「七期現在有『三高、三低』，三高包含七期容積率高、價值高、含金量高，三低則是低土地釋出、低投資客、被低估的價格，整個來說，目前的七期正是聰明進場時機。」

▲不僅企業二代轉型、自營商置產需求，更多的是還有新創產業的需求，微型商辦支撐微型經濟。（圖／記者陳筱惠攝）



「市政壹號廣場」專案經理陳豪則是表示：「微型商辦在七期供給量不多，但實際上，不僅企業二代轉型、自營商置產需求，更多的是還有新創產業的需求，微型商辦支撐微型經濟。」

高力國際董事總經理劉學龍指出：「微型商辦已成為企業置產的首選，特別是在租金成本高企的情況下，購置商辦資產能有效將支出轉化為企業資產，並提升財務穩定性與競爭力。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」