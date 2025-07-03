ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

七期「三高三低」優勢浮現　微型商辦交易占72%

記者陳筱惠／台中報導

台中七期商辦市場近年來快速崛起，成為中台灣金融與商業核心區域。根據高力國際調研部的報告，七期商圈已吸引多家金控、國際企業及專業服務業進駐，包括富邦金控、新光金控、中信金控、形成產業聚集效應。專家認為，七期現在有『三高、三低』正是聰明進場時機。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

▲▼ 市政一號廣場，微型商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲七期商圈已吸引多家金控、國際企業及專業服務業進駐，微型商辦目前正遇到「三高、三低」正是聰明進場時機。（圖／記者陳筱惠攝）

台中七期商辦市場呈現M型化趨勢，微型辦公室需求尤為強勁。根據預售屋實價登錄揭露，整個大台中商辦用、辦公用、商業用的預售屋交易，近1年共銷售833筆，其中微型商辦交易件數約410件，佔了5成交易量，時間再拉近至2025年第一季，台中商辦交易量達96筆，其中小坪數辦公室交易高達72%，比例拉高後，顯示微型商辦已成市場新寵。

▼ 七期商辦指標案。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

位於七期的「市政壹號廣場」主打25~48坪的空間設計，吸引新創企業、自由職業者及投資人青睞。目前累計銷售286戶，每坪單價最高93萬元，顯示市場對微型商辦的高度需求。

另外中大型商辦需求也浮現，包含允將建設同樣位於台灣大道上的中大型商辦「TST台灣之鑽」平均成交90.43萬元，最高單價來到107萬元，刷新中台灣商辦紀錄。

興富發集團「市政壹號廣場」業務部主委黃惠玲分析：「台中的自行車、工具機、手工具、精密產業、風電、面板業，都是行銷全世界的頂尖企業，有工廠落腳，也要有市場行銷，七期的地理位置與重大建設加持，讓台中轉型，逐漸從工業區廠辦合一升級為需求頂級辦公室。」

▲▼ 市政一號廣場，微型商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中七期大型利多包括「台中超巨蛋」、「綠美圖」、「臺中國際會展中心」等國際級建設，以及有著「台中101」之稱的置地廣場台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

而台中七期大型利多包括「台中超巨蛋」、「綠美圖」、「臺中國際會展中心」等國際級建設，以及有著「台中101」之稱的置地廣場台中，均為七期商圈增添城市競爭力。

黃惠玲表示：「七期現在有『三高、三低』，三高包含七期容積率高、價值高、含金量高，三低則是低土地釋出、低投資客、被低估的價格，整個來說，目前的七期正是聰明進場時機。」

▲▼ 市政一號廣場，微型商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不僅企業二代轉型、自營商置產需求，更多的是還有新創產業的需求，微型商辦支撐微型經濟。（圖／記者陳筱惠攝）


「市政壹號廣場」專案經理陳豪則是表示：「微型商辦在七期供給量不多，但實際上，不僅企業二代轉型、自營商置產需求，更多的是還有新創產業的需求，微型商辦支撐微型經濟。」

高力國際董事總經理劉學龍指出：「微型商辦已成為企業置產的首選，特別是在租金成本高企的情況下，購置商辦資產能有效將支出轉化為企業資產，並提升財務穩定性與競爭力。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

關鍵字：台中商辦七期商圈微型商辦市政壹號廣場中大型商辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上半年僅2筆！　高雄億級豪宅交易冷清「全拿現金買」

高雄亞灣、美術館、農16是知名豪宅聚落，上半年受限貸影響，僅2戶豪宅出現破億級交易，且均位於亞灣、無貸款入手，相較去年同期，成交量出現66%的衰退。專家透露，現階段入手的豪宅客貸款成數低，還要排隊等撥款，乾脆全現金買房。

5分鐘前

雨天「雨水滴在欄杆上」把人吵醒！她求助　網曝唯一解：只能換了

很多人不喜歡下雨天，除了潮濕之外，也覺得雨落下的聲音很吵。近日就有網友發文透露，她去年買了房子，但只要遇到下雨天就是惡夢，因為雨滴在欄杆上，滴滴答答的聲音實在很吵，不知道這要怎麼解決呢？貼文曝光後，引起討論，其中不少人都建議她裝氣密窗。

1小時前

台中進入雙蛋時代　信義：2熱門重劃區有潛力

台中市將迎來「雙巨蛋時代」預計於2030年完工，2座巨蛋分別位於北屯14期重劃區與水湳經貿園區。信義房屋專家分析，2座巨蛋的共通點是皆位於台中「高度發展」的重劃區，帶動台中市房市及城市價值將迎來新一波成長動能。

1小時前

新房裝修完遭污水倒灌「滿屋糞味」！屋主崩潰：原本要當婚房

喬遷原本是一大喜事，然而大陸廣西柳州一名羅先生卻發現，自己位於柳州市河西路榮和天築社區的婚房，在尚未入住前竟慘遭污水倒灌，整屋浸泡在惡臭污水中，家具電器損壞嚴重，原定的喬遷計劃也被迫中斷。羅先生目前已委託定損公司進行損失評估，並計劃透過法律途徑追究相關責任。

1小時前

賠千萬→賺千萬　內湖五期豪宅5年華麗轉身

內湖五期豪宅華麗轉身，過去傳出不少賠售紀錄，5年前中高樓層轉手還慘賠千萬元，但近期低樓層戶轉手反大賺千萬元。在地房仲表示，該區具捷運環狀線、緯創BOT案利多，近年房價有感走升。

2小時前

住竹北郊區「1hr」才到新竹高鐵站！過來人嘆：就是會塞車

現在有不少人住竹北，就有網友表示，在Threads上看到一名竹北人抱怨，住竹北郊區要去新竹高鐵站要一個小時。但他話鋒一轉，如果住青埔的話，從出門到出新竹高鐵站外不用25分鐘，「有一句話是這麼說的，以前總是覺得高鐵離自己太遠，現在才發現是自己離高鐵太遠」，話題引發討論。

2小時前

高雄最老全家無預警熄燈　在地曝「搬到知名海產粥舊址」

台灣便利商店密度之高，競爭相當白熱化。全家便利商店高雄民族店1994年開幕，至今已31年，是高雄最老全家，沒想到突然無預警結束營業，據了解，之後將搬遷至「香味海產粥」舊址。信義房屋專家表示，該區消費力充足，店面空租期都不長。

3小時前

七期「三高三低」優勢浮現　微型商辦交易占72%

台中七期商辦市場近年來快速崛起，成為中台灣金融與商業核心區域。根據高力國際調研部的報告，七期商圈已吸引多家金控、國際企業及專業服務業進駐，包括富邦金控、新光金控、中信金控、形成產業聚集效應。專家認為，七期現在有『三高、三低』正是聰明進場時機。

4小時前

從「5樓公共梯間」墜樓亡算凶宅？　專家1條件推翻

凶宅認定標準一直存在爭議，就有民眾上網問，有人從公寓5樓公共梯間的窗戶跳下，墜落至樓下巷子，不幸在送醫前身亡，這樣5樓會變凶宅嗎？專家表示，依照法院判例與市場慣例，不會認定為該戶住宅為凶宅，也不會影響其他樓層鄰戶的交易價格。

6小時前

北台灣4小建案出列　最小「室內僅4.8坪」

統計上半年北台灣坪數最小的新案，有4案規劃在10坪以下，且坪數最小案不在雙北，而是在桃園大園。該案最小坪數權狀6.7坪，室內實際面積僅4.8坪，總價240萬元。專家分析，該物件位於大園工業區，租屋需求頗強。

7小時前

【狂飆高音！】原住民唱《彩虹》男高音不降key飆上去0.0

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新北1房1廳1衛「只要25萬元..

房市降價第一槍！　一紙公文證：..

成交量腰斬！　內行揭：限貸令下..

新北唯一「百萬里」跌破眼鏡　在..

台中13期熱度飆升！置產族搶進..

台中最富里還在七期　海線1里意..

台南建案已購客每戶退200萬消..

高雄資深燒肉店無預警熄燈　房東..

「雞屎區華廈」低於市價仍沒人要..

寶佳大軍祭「破壞價」　機捷特區..

ETtoday房產雲

最新新聞more

上半年僅2筆！　高雄億級豪宅交..

雨天「水滴在欄杆上」把人吵醒！..

台中進入雙蛋時代　信義：2熱門..

新房遭污水倒灌「滿屋糞味」！屋..

賠千萬→賺千萬　內湖五期豪宅5..

住竹北郊區「1hr才到高鐵」！..

高雄最老全家無預警熄燈　在地曝..

七期「三高三低」優勢浮現　微型..

從「5樓公共梯間」墜樓亡算凶宅..

北台灣4小建案出列　最小「室內..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366