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與輝達為鄰！北士科園廊帶　國際科辦鎖定「IBC環球企業總部」

▲▼輝達,北投,海外總部,北士科,AI,愛山林,企業,總部,士林科技園區。（圖／愛山林建設提供）

▲IBC環球企業總部位於北士科園廊帶核心，成為企業佈局AI時代的最佳選擇。

【企劃特輯】

全球GPU與AI龍頭輝達宣布將在北投士林科技園區設立海外總部，進而帶動北士科園廊帶成為目前炙手可熱的AI聚落，憑藉其廣大腹地、成熟生活機能及便捷交通，完善的產業鏈連結，以及吸引頂尖人才的優越條件，將進一步推動北士科園廊帶的產業發展，成為企業佈局AI時代的最佳選擇！

輝達布局北士科，吸引許多企業主，相關產業鏈甚至其他產業都會往北士科靠攏，呈現百家爭鳴盛況，成為台北市科技核心重鎮，甚至帶動社子島、關渡平原、淡水出現重大轉變。

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這一帶有許多商辦、廠辦、頂級辦公大樓陸續推出，而企業要創造高效能的辦公環境吸引優秀人才，著重於升級三大要素，包括外觀地標及辦公環境、地段交通的便利性以及與商圈或科學園區的產業連結。其中外觀地標不僅能強化企業品牌形象，更是吸引人才的優勢之一，而擁有現代化且舒適的辦公環境，能強化員工幸福感與向心力，留住核心人才，優越的地段與交通便利性，加上緊鄰商圈與科學園區的產業鏈優勢，能有效提升資源整合效率，降低營運成本，進而提升整體生產力。

▲▼輝達,北投,海外總部,北士科,AI,愛山林,企業,總部,士林科技園區。（圖／愛山林建設提供）

▲核心位置的北士科科學廊帶，成為企業佈局AI時代的最佳選擇。

愛山林建設的副董事長張境在表示：「優質人才在選擇職場時，不僅僅看重工作地點與環境，更重視整體職場的使用性，有別於一般商辦、廠辦，現在推出的Ａ＋＋級國際科辦，更能符合新世代員工對辦公室的要求！像是企業的外觀要足夠氣派，有挑高門廳、辦公室設備要人性化，規劃休閒娛樂空間、餐飲商鋪等，還有中央廣場可以休憩、交誼廳接待貴賓洽公等等，才會讓人才更想要加入這家公司」，同時總部的位置反應了企業領袖的風格，關係到企業未來的發展，企業為了提升營運效率，都希望能透過交通優勢，快速聯結總部、生產線和上下游廠商，縮短人力與時間成本，聚焦企業核心。

北士科園廊帶串聯北士科與關渡科學園區，驅動AI創新、生醫及智慧科技等新興產業蓬勃發展，正迅速發展成為台北高科技及知識密集產業的核心據點，由近期推出的國際科辦「IBC環球企業總部」距離捷運奇岩站僅150米，且位居大業路第一排，約1分鐘上洲美快速道路等便捷的交通，以及鄰近海港、空港，優越的國際接軌條件，位在北士科及關渡科學園區的正核心地帶等優勢，在價格潛力發展條件上面是最看好的一個區域，吸引各界企業主目光，展現極具前景的價值潛力。

▲▼輝達,北投,海外總部,北士科,AI,愛山林,企業,總部,士林科技園區。（圖／愛山林建設提供）

▲國際知名建築設計公司Aedas於北士科科學廊帶打造最新力作「IBC環球企業總部」。

在全球企業總部升級浪潮中，綠色建築已成為國際趨勢。繼台中七期NTC地標建築後，國際知名建築設計公司Aedas於北士科園廊帶打造最新力作「IBC環球企業總部」，此案採用了斜撐制震技術及SRC+SC結構，並取得銀級綠建築標章（申請中）和LEED銀級認證（申請中），以及與日商大林組合作，成為科技頂級辦公的代表作。

▲▼輝達,北投,海外總部,北士科,AI,愛山林,企業,總部,士林科技園區。（圖／愛山林建設提供）

▲IBC環球企業總部規劃露天泳池，提供員工休閒放鬆。

Aedas擅長以「因地制宜」為設計理念，將「IBC環球企業總部」巧妙地融入北士科「背山面水」的地理環境，將「IBC環球企業總部」打造成象徵財富聚集的現代聚寶盆，面朝707公頃關渡平原，擁有無敵景觀視野，外觀氣派的地標建築配以十米挑高門廳，為企業形象增添不凡氣勢，同時也規劃露天泳池、交誼廳會所等。對於員工而言，這裡交通便利鄰近捷運，內部設施規劃更是以人性化為主，全面提升辦公體驗，坐落於大馬路旁的「IBC環球企業總部」也是地標建築，為企業形象加分，吸引更多商務合作機會。

▲▼輝達,北投,海外總部,北士科,AI,愛山林,企業,總部,士林科技園區。（圖／愛山林建設提供）

▲IBC環球企業總部配以十米挑高門廳，宛如頂級飯店的設計。

以地標性外觀設計與先進辦公環境為特色，IBC環球企業總部傲立北士科園廊帶核心，不僅提供便捷的交通網絡，更串聯完整的產業鏈結，緊鄰商圈與科學園區，為企業創造潛力無窮的發展條件，選擇IBC環球企業總部，有利於在全球化競爭中搶占先機，為未來開創更多可能性。

關鍵字：輝達北投海外總部北士科AI愛山林企業總部士林科技園區

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