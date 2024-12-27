AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部　3大升級要素

▲AI時代吸引頂尖人才，創建新世代的高效動力。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

AI時代，人才競爭白熱化！根據104人力銀行調查，新世代人才重視企業形象、辦公環境及工作生活平衡，企業要吸引頂尖人才，關鍵在於打造理想的職場環境！位於核心位置的北士科，憑藉其廣大腹地、成熟生活機能及便捷交通，成為企業搶才的秘密武器，現代化的辦公環境、完善的產業鏈連結，以及吸引頂尖人才的優越條件，將進一步推動北士科科學廊帶的產業發展，成為企業佈局AI時代的最佳選擇！

視野決定高度，企業要創造高效能的辦公環境吸引優秀人才，著重於升級三大要素，包括外觀地標及辦公環境、地段交通的便利性以及與商圈或科學園區的產業連結。其中外觀地標不僅能強化企業品牌形象，更是吸引人才的優勢之一，而擁有現代化且舒適的辦公環境，能強化員工幸福感與向心力，留住核心人才，優越的地段與交通便利性，加上緊鄰商圈與科學園區的產業鏈優勢，能有效提升資源整合效率，降低營運成本，進而提升整體生產力。

▲核心位置的北士科科學廊帶，成為企業佈局AI時代的最佳選擇。

104人力銀行資深副總曁人資長鍾文雄表示：「104調查優質人才在選擇職場時，不僅僅看重工作地點與環境，更重視整體職場氛圍與同事間的融洽互動，特別是新世代員工，追求的不只是薪水與穩定，還關心企業的外觀是否夠氣派，辦公室設備是否人性化、提供彈性工時，擁有友善且現代化的職場，才會讓人才更想要加入這家公司」，總部的位置反應了企業領袖的風格，同時也關係到企業未來的發展，企業為了提升營運效率，都希望能透過交通優勢，快速聯結總部、生產線和上下游廠商，縮短人力與時間成本，聚焦企業核心。

▲北士科科學廊帶，正迅速發展成為台北高科技及知識密集產業的核心據點。

北士科科學廊帶串聯北士科與關渡科學園區，驅動AI創新、生醫及智慧科技等新興產業蓬勃發展，正迅速發展成為台北高科技及知識密集產業的核心據點。未來五年，台北市將新增50至60萬坪的高級辦公空間，而北士科以其面積為信義計畫區五倍的廣闊腹地，加上成熟的生活機能、距離捷運奇岩站僅150米，且位居大業路第一排等便捷的交通，以及鄰近海港、空港，優越的國際接軌條件，位在北士科及關渡科學園區的正核心地帶等優勢，在價格潛力發展條件上面是最看好的一個區域，吸引各界投資目光，展現極具前景的價值潛力。

▲國際知名建築設計公司Aedas於北士科科學廊帶打造最新力作「IBC環球企業總部」。

在全球企業總部升級浪潮中，綠色建築已成為國際趨勢。繼台中七期NTC地標建築後，國際知名建築設計公司Aedas於北士科科學廊帶打造最新力作「IBC環球企業總部」，此案採用了斜撐制震技術及SRC+SC結構，並取得銀級綠建築標章（申請中）和LEED銀級認證（申請中），以及與日商大林組合作，成為科技頂級辦公的代表作。

▲IBC環球企業總部採用了斜撐制震技術及SRC+SC結構。

Aedas擅長以「因地制宜」為設計理念，將「IBC環球企業總部」巧妙地融入北士科「背山面水」的地理環境，將「IBC環球企業總部」打造成象徵財富聚集的現代聚寶盆，外觀氣派的地標建築配以十米挑高門廳，宛如頂級飯店的設計，為企業形象增添不凡氣勢。對於員工而言，這裡交通便利鄰近捷運，內部設施規劃更是以人性化為主，包括會議室、交誼廳等，全面提升辦公體驗，坐落於大馬路旁的「IBC環球企業總部」也是地標建築，為企業形象加分，吸引更多商務合作機會。

▲IBC環球企業總部配以十米挑高門廳，宛如頂級飯店的設計。

以地標性外觀設計與先進辦公環境為特色，IBC環球企業總部傲立北士科園廊帶核心，不僅提供便捷的交通網絡，更串聯完整的產業鏈結，緊鄰商圈與科學園區，為企業創造潛力無窮的發展條件，選擇IBC環球企業總部，有利於在全球化競爭中搶占先機，為未來開創更多可能性。

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