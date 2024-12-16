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貳樓邁向未來！黃寶世帶夥伴「回家」新總部進駐北士科商辦無限創意迎接挑戰

▲▼貳樓,黃寶世,貳虎,北士科,遠雄商舟。（圖／業者提供）

▲貳樓董事長黃寶世秉持「美好的，就該接貳連三」的信念，帶領品牌不斷創新、進化。（圖／貳樓提供，下同）

房產中心／綜合報導

坐在寬敞溫馨的餐廳裡、吃著分量飽足又美味的食物，幸福感油然而生，就像回到「家」一樣！為了守護這份感動，台灣美式餐飲龍頭「貳樓」秉持著「美好的，就該接貳連三」的信念，一直持續進化品牌特色。近來貳樓可說是「喜事」連連，不僅啟用了全新品牌視覺，也即將搬新厝，把企業總部遷移至北士科商辦「遠雄商舟」；這個決定對於貳樓董事長黃寶世而言，更是意義重大，因為那是他從小生活、充滿成長回憶的地方，近鄉不情怯反而是情更濃，黃寶世期待帶著貳樓一起「回家」，為品牌注入嶄新生命力。

企業領導人的性格會影響企業風格，貳樓因為創辦人黃寶世的個性而充滿了「人味」，他認為「品牌就像人一樣，「有些人隨著年齡增長變得更成熟穩重，但我們反而希望品牌能越活越年輕」，黃寶世定義年輕的意思是，「要有活力，要能夠試錯、求新求變」。創意精神可以說是品牌DNA，從2007年開店以來，每間分店都有其獨特的風格，「不是單純複製空間，而是因應當地特色做出不同的調整」，像是台南門市打造成復古洋房、度假風情的淡水店，還有微風南山門市的現代美術館設計等，黃寶世認為「這是因為每個人的家都不一樣」；也為了適應新世代的變化，需要讓民眾快速有記憶點，因此使用數字「2」並且大膽撞色，來提高品牌LOGO辨識度。

▲▼貳樓,黃寶世,貳虎,北士科,遠雄商舟。（圖／業者提供）

▲▼貳樓,黃寶世,貳虎,北士科,遠雄商舟。（圖／業者提供）

▲微風南山門市以伸展台及現代美術館為設計靈感，巧妙將藝術美學融入餐廳環境。

整個企業團隊所需的創新能量，除了憑藉著領導者的引領，還能透過外部的工作環境來加強，這也是為什麼黃寶世要帶著團隊夥伴將總部搬至北士科的遠雄商舟商辦，現址位於大安的總公司，由於十幾年來人員增加，相對壓縮了每個人使用空間；黃寶世期待未來在遠雄商舟的總部能夠打破空間框架，「不要讓員工覺得一進到辦公室就是到了公司而有壓力」。

「遠雄商舟」呼應北士科水岸生態，規劃770坪商業綠廊，種植了近百棵原生喬灌木，從商辦外的空間就開始發揮「共融」、「共享」精神，搭配上錯層陽台垂直綠化設計，加強了自然元素，這一座新世代永續價值的商辦樣貌與黃寶世經營理念吻合，他希望把生活元素放進職場工作環境中，新的總部辦公室將創造出能夠運動、冥想或閱讀的開放式區域，給予員工宛如在家的輕鬆氛圍，當心情開闊了，自然有助於創意發想。

黃寶世表示北士科不僅具備產業聚集的優勢，也有豐富的綠地與運動空間，更重要的是，北士科的前身乘載了他過往諸多的情感回憶。黃寶世笑說「那個區域我很熟悉」，自幼就住在石牌火車站附近的他，記得小時候會翻過校園的圍牆去抓青蛙，當時的環境充滿生機；有次年節，黃寶世還帶著家人故地重遊，和孩子們分享自己年幼時買冰棒的地方、第一次暗戀的女孩的家住在哪裡，懷舊情緒湧上心頭。因此，當北士科開始發展時，他儘管感到有些不捨，但心裡也有一部分是相當期待的，「因為這裡的自然環境和運動設施都很完善，對我和團隊來說是一個理想的工作場所。」團隊中有不少中高階主管是一路跟著他努力打拚過來的，終於可以帶著夥伴一起「回家」，讓品牌在此繼續茁壯，黃寶世十分開心。

▲▼貳樓,黃寶世,貳虎,北士科,遠雄商舟。（圖／業者提供）

▲北士科產業群聚、豐富綠地與濱水商務區潛力，型塑企業未來理想工作場域。（圖／遠雄商舟區域3D示意圖）

「我是一個一直不安於現狀的人」，下一步黃寶世要將貳樓帶往哪裡？不光是預計2025年要將總部搬至北士科，黃寶世因為看見新生代的服務夥伴更加重視工作的意義，能夠帶著使命感做事是留住人才的關鍵，他計畫朝社會實驗方向前進，參考國外前例，與公部門合作開設由聽力障礙人士為顧客服務的餐廳，協助就業發揮貢獻，為社會示範更多可能性。未來，貳樓「接貳連三」的美好故事，值得我們一同期待。

【遠雄商舟】北士科水岸頂辦首發
瞭解更多：https://www.fgrealty.tw/6ntaxa
預約專線：0800-502-555

 

關鍵字：貳樓黃寶世貳虎北士科遠雄商舟

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