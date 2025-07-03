上半年僅2筆！　高雄億級豪宅交易冷清「全拿現金買」

▲高雄上半年受限貸影響，僅2戶豪宅出現破億級交易，且均位於亞灣。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄亞灣、美術館、農16是知名豪宅聚落，上半年受限貸影響，僅2戶豪宅出現破億級交易，且均位於亞灣、無貸款入手，相較去年同期，成交量出現66%的衰退。專家透露，現階段入手的豪宅客貸款成數低，還要排隊等撥款，乾脆全現金買房。
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根據實登統計，高雄上半年破億級成交的住宅交易僅2筆，分別為「定潮」、「遠雄THE ONE」，均位於亞灣。與去年上半年相比，去年同期有6筆億級交易，成交量出現衰退66%，分布在美術館、農16、亞灣等傳統豪宅聚落，且最高價為「京城天贊」，成交價1億2500萬元。
至於今年上半年億級交易，據查，「定潮」以總價1億1280萬元入手，換算單價65萬元，新屋主為自然人身份，交易以無貸款方式取得，實力相當雄厚，「遠雄THE ONE」為成屋毛胚，以1億458萬元成交，換算單價54.5萬元，新屋主為2位自然人，同樣以全現金購屋。
住商機構大南區協理林祺博表示，前幾年房價高漲，央行不斷祭出信用管制措施，針對高總價住宅的購屋貸款上限持續調降，目前高雄超過總價4000萬元的住宅，最高僅能貸款3成。同時受《平均地權條例》修法影響，也難再以私法人名義購置豪宅。
|案名
|總價
|單價（每坪）
|買家
|屋況
|定潮
|1億1280萬元
|65萬
|自然人
|成屋
|遠雄THE ONE
|1億458萬元
|54.5萬
|自然人
|成屋毛胚
▲2025年上半年高雄破億豪宅交易。（ETtoday製表）
而近期受銀行限貸影響，貸款後還要排隊等撥款，等待過程曠日廢時，貸款成數又不多，豪宅客直接省去與銀行往來申貸環節，2大因素衝擊下，金字塔客群乾脆以現金無貸款直接購屋。
台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，政府近年打炒房動作頻頻，不但自住客觀望，豪宅市場買氣也不旺，價格漲勢有限，亞灣豪宅成屋單價多落在55~65萬元。
但觀察近期上半年破億級豪宅交易，均位於亞灣，主因是亞灣近年大型建設題材豐富，又有高科技產業進駐，區域兼具難以複製的港灣景觀資源，即使買氣熄火，仍有豪宅客願將現金投入不動產長期持有。
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