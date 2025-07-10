台鐵斥資25億高雄「空中鳳城」　完工1年三度流標：1家廠商都沒有

▲台鐵鳳山車站「空中鳳城」完工至今1年3度流標。（圖／高雄市觀光局高雄旅遊網）

記者許凱彰／高雄報導

台鐵鳳山車站砸近25億元打造的6F+10F雙棟「空中鳳城」，2024年7月完工後連續三次招標都流標。台鐵曾為此調降權利金、減少房屋稅，同時也延長契約年限，不過，結至6月底依然沒有任何廠商進行投標。

國民黨議員鍾易仲表示，空中鳳城外觀漂亮，但這裡只有台鐵（鳳山站）設站，進出人流有限，根據台鐵車站旅客人次統計，台北平均每日進出8萬5930人次、高雄站約2萬人次、新左營站為1萬7188人次，而鳳山站則為7772人次，甚至較屏東站少了近1倍。另外，再加上幾公里外就有三井LaLaport，擁有高雄捷運黃線、橘線帶來的人流。

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鍾易仲提到，台鐵自砍近半收益降為4.5億元，還負擔前15年房屋稅，結果還是流標，連1家廠商都沒有。

他強調，鳳山「空中鳳城」的成功關鍵在於高雄捷運青線或高鐵的介入，但目前捷運青線遇到工程難度較大的問題，需仰賴中央的經費支持。

在粉專Care高雄也有網友對此流標進行討論，紛紛提到，「車站蓋那麽大卻沒捷運客運也太扯了吧」、「沒意義啊，就老舊區了，如現在的高火（高雄火車站）一樣。發展中心就轉移了，你蓋百貨都沒用」、「鳳山火車站沒其他重要交通共構，附近也沒特別的東西，根本孤城一座」。