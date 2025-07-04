金山唯一危老案！　大地主郭家身份曝光

記者項瀚／台北報導

新北金山唯一的危老案拆屋了，現場也架起圍籬，基地187坪將興建6層華廈。在地人透露，該起造人為前金山農會理事長郭明煌，郭家在金山頗有名，也是當地的大地主，未來基地不會推案出售，將作為出租及自用。

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▲新北金山唯一的危老案拆屋了，現場也架起圍籬。（圖／記者項瀚攝）

新北金山唯一的危老案在2022年核准通過，位於民生路、中興路交叉，基地面積187坪。記者實地走訪，現況已拆屋，並已架起圍籬，但尚未施工。

觀察工地綠牌，工程名稱為「郭明煌住宅興建工程」，起造人就是郭明煌，將興建地下1層、地上6層建物。經查，該地原本是空地及2層建物，登記為「汾陽郭氏宗親」。

在地人透露，郭明煌為前金山區農會理事長，郭家為金山大地主，土地很多，但沒有什麼特別的建商背景，這塊危老案未來不會推出銷售，店面將出租，樓上則自用。

▲新北市金山區首宗危老案整理。（表／記者項瀚製）

當地不動產業者、群盛不動產董事長李玉郎表示：「金山最核心的地段為杜鵑公園一帶，此危老案算是金山蛋黃區的邊邊，距離不遠，旁邊就是金山老街，生活機能不錯，若華廈推案銷售，每坪可抓到28~29萬元左右。」

李玉郎進一步表示，金山的新建案不多，最具指標性的就是中正路上的「尖兵溱水」，為15層大樓社區，設定為溫泉住宅，且區域生活機能便利，每坪成交均價32.7萬元，最高單價達38.6萬元，也是金山區最高價。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，金山房市因先前傳出具俊燁看房，受到討論，但該區房市長年以來供給稀少，新案房價來到每坪25萬元，甚至3字頭，挑戰當地人的接受度。

葉沛堯表示：「金山新案若規劃小坪數套房，或導入溫泉，主要就是鎖定雙北客買來當作度假宅，2~3房則主要瞄準當地客。」

不過，葉沛堯提到：「興富發洲際飯店屬當地相當指標的建設，預期在年底前開幕，將帶動金山觀光人潮，房市能見度也有望一起提升。」

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