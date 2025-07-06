澎湖「全聯」整棟5700萬交易　在地人揭買方盤算

▲澎湖「全聯福利中心湖西門市」整棟以5700萬元交易，成為今年目前澎湖最貴交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／澎湖報導

澎湖湖西整棟全聯以5700萬元交易，成為今年目前澎湖最貴的交易。在地房仲表示，以每坪地價15萬元來說偏貴，但買方除了著眼未來379坪的土地開發，也評估到全聯穩定的租金收益。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期實價揭露，澎湖「全聯福利中心湖西門市」整棟以5700萬元交易，也是今年目前澎湖最貴的一筆交易，目前該店還在營業中，經查謄本買方為自然人，戶籍登記在高雄。

據實價資料顯示，「全聯福利中心湖西門市」屋齡10年，房屋權狀229坪，土地則移轉了約379坪，為乙種建築用地，單看地價每坪約15萬元。

東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示：「該店位於澎湖蛋白區，地價行情每坪僅5~7萬元，本次以15萬元交易，買方應也是看上地上物出租給全聯的收益，每月可抓到25萬元左右。」

不過，徐麗雪仍表示：「本次交易金額不低，以這樣的取得成本推算，未來若規劃華廈產品推案，每坪售價要賣到3字頭，競爭力恐怕不足，因為澎湖市中心馬公華廈每坪也才35萬元上下。」

▲澎湖最核心的地段為馬公市區 。（圖／業者提供）

大家房屋澎湖誠信加盟店長蕭元華表示：「湖西建地每坪15萬元確實不便宜，但全聯租約穩定，且整個湖西地區生活機能也相當仰賴這家全聯，租金收益的價值不容小覷。」

至於未來土地規劃，蕭元華則表示：「湖西的長住人口不多，規劃華廈的意義不大，推測興建透天的可能性較高，以地坪30~35坪、建坪70坪左右來說，總價應會落在900~1000萬元。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？ 內行：銀行「挑人下手」