名下突多出一間房！她被老公質疑外遇喊冤　真相超離譜

大陸杭州一名田姓女子在查詢房產資料準備購買第二間房時，意外發現自己名下多出了一間房產。然而這間從未擁有過的房子，非但沒有讓她感到驚喜，反而引發了家庭誤會與重重困擾。

綜合陸媒的報導，田姓女子去年與丈夫計劃購置第二間房時，發現房產證明上顯示她還持有一間位於湘湖家園的房子，與一名單先生共同登記持有，房子登記時間為2008年。詭異的情況讓田女百思不得其解，而丈夫更因此懷疑她在外另有隱情，夫妻之間一度出現信任危機。

田姓女子喊冤，她向記者表示，「我根本不認識那位單先生」，自己娘家位於蕭山進化鎮，後來嫁到梅花樓，而她記得村裡確實有一位與她同名同姓的女性，也嫁到湘湖，其丈夫姓單。

田姓女子主動聯繫社區取得了單姓男子的聯絡方式，對方同樣對她的遭遇感到困惑，表示並不清楚身份證號碼如何被錯誤登記在一起。儘管田姓女子已經三度請求對方協助更正錯誤，但一年多來遲遲未果。

由於房產信息錯誤登記，田姓女子在購房時被視為「第三間房」，導致契稅從1%提高到3%。根據她目前新購27.22坪住宅計算，需多支付約1.8萬元（人民幣，約新台幣7萬4000元）稅費，對家庭造成不小負擔。

為查明情況，記者陪同田姓女子前往湘湖家園，發現該房屋已被出租。記者致電單姓男子，對方表示當年由村裡統一辦理房產登記，一直未發現登記錯誤，若確定變更流程，他願意配合處理。

隨後記者前往湘湖社區了解當年辦證情況。社區工作人員證實，當年房管處曾派員進駐社區集中辦證，並在社區檔案中發現實際登記人應為另一位同名田女士，確為單姓男子之妻。對此，社區方面表示，需兩戶家庭前往房管部門進行更正。

在蕭山區不動產登記服務中心，工作人員查閱當年資料後發現，一份戶籍證明出錯，是造成登記錯誤的根本原因。該中心也已與單姓男子聯繫，對方承諾近期會配合辦理更正手續。

據登記部門調查，當年房產登記代理人提交了錯誤的身份資料，導致田姓女子與另一戶人家的資料錯誤合併，進而在系統中產生不實房產信息。目前田姓女子仍在等待對方到場處理，期望能儘快恢復自身名下房產真實情況，以順利完成新房購買流程。

