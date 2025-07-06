買淡水房通勤台北「淡江大橋能改善交通？」　一票搖頭：1原因妥協

▲淡海新市鎮。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

市中心房價貴，就算是租屋也不便宜，不少人會選擇住在郊區，每天通勤上下班，一名網友表示，淡江大橋預計明年正式通車，雖然多了一座橋疏通車流量，但是大部份都還是往來台北，好奇開通之後真的有幫助嗎？對此，信義房屋專家表示，淡江大橋會避開最塞車的路段，能有效改善交通。

有網友在PTT發文，多了新的聯外道路，不過主要的車流量是來往台北，認為淡江大橋幫助有限，「遇到五股交流道照樣塞，對淡江大橋的期待是否太過樂觀？」

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也有網友指出，會買房在淡海的人，最大宗就是往來台北，即便走淡江大橋還是得繞到台64線，遇到上下班尖峰時刻，一樣也是塞車，「實際上沒有國道經過附近的重劃區，蓋再多都幫助不大」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「應該說，就不用全部擠在一起，但不會顯著改善」、「多條路就多個選擇，你不可能幻想一條橋就解決所有問題吧」、「差很多，因為去新北市、林口、八里、桃園的就不用擠中正東路了，會順暢很多」、「便宜治百病，買不起新北也買不起桃園，還有淡水可以買啊」、「往桃園方便，往台北還是那條路」、「可能有差，也可能沒差，至少便宜」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡水的優缺點其實市場早已熟知，通常會考慮在此購屋的買方，心裡已有相對明確的期待與接受度。尤其對預算有限的族群來說，淡水房價相對雙北親民，加上大多是新房子，具有明顯吸引力。

至於淡江大橋能否改善交通，曾經理表示，預計2026年通車的淡江大橋，因為不會經過淡水市區，避開塞車路段，能夠有效縮短通勤時間，再加上已動工的淡北快速道路，未來將有三條路線疏通南來北往車流，有望減緩塞車問題。