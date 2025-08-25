ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

完工8年無法過戶！建商一屋多賣遭查封　基隆「海吉市」成爛尾樓

海吉市鄰近基隆港西岸碼頭，曾是當地地標，但因產權問題完工8年無法正常運作，幾乎成了爛尾樓。（圖／劉耿豪攝）

▲海吉市鄰近基隆港西岸碼頭，曾是當地地標，但因產權問題完工8年無法正常運作，幾乎成了爛尾樓。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

位在基隆市中山區的住宅大樓「海吉市」背山面海，但2017年「完工」至今超過8年，一樓外圍仍用施工警示條圍起來，入口大廳地板尚未舖設好，因為住戶數不足一半，也不能成立管委會，公共區域無法運作，沒有門禁管制與保全人員，成為半廢墟。

從基隆港西岸碼頭往協和電廠的方向前進，大約300公尺後，可以看到一座13層樓高的建築，與周圍的房子相較，顯得相當宏偉，它就是當地曾經的地標「海吉市」；只不過，走近一看，可發現臨路的店面都還未裝潢，大樓的一樓全都用工程警示帶圍起，迎賓大廳尚未完工，入口處雖然有警衛台，但並沒有值班人員管制進出。占地450坪的海吉市完工至今8年，77戶的建築只入住約20戶，大多為空屋，住戶無法組成管委會，公共設施不能運作，昔日的地標成了當地知名的「爛尾樓」。

 住戶王小姐說，其實海吉市建築用料很實在，雖然多年沒有維護，看起來還很新，但因沒有門禁、部分電梯及機械停車位無法使用，為生活帶來很大的不便。（圖／劉耿豪攝）

▲住戶王小姐說，其實海吉市建築用料很實在，雖然多年沒有維護，看起來還很新，但因沒有門禁、部分電梯及機械停車位無法使用，為生活帶來很大的不便。（圖／CTWANT）

據了解，碩晟建設之前曾在中壢興建過數起中小型建案，進軍基隆打造海吉市的過程中，資金出現缺口，75歲的負責人李太行除了向銀行、私人金主借貸外，更涉嫌「一屋多賣」，把77戶住宅重複賣給金主與消費者，簽了超過700份契約，但最後仍付不出工程款，購屋戶也發現無法過戶，紛紛提告，李太行遭法院以詐欺罪判處6年有期徒刑，債權人也向法院聲請查扣拍賣海吉市。

海吉市住戶自救會代表張先生說，他與部住戶都是因為有買賣契約，跟建商「協議點交」（雙方當事人協議，一方將房屋、土地等標的物交付給另一方，並完成交接手續）後就暫時住在海吉市，因為《公寓大廈管理條例》規定住戶必須超過50%才能成立管委會，因此現在住戶只能成立「自救會」自己管理，只能靠自己解決公共水電、修繕的問題。

「希望法院能夠重視這個問題，重視我們這些人的權利。」張先生認為，法院查封海吉市之後，拍賣了5、6年都沒能全部處理完，質疑是建商不斷地向法院陳情，才會拖延法院拍賣海吉市的程序，對他們這些個體戶很不公平，希望能盡快地重啟拍賣。

住戶李先生說，當初建商承諾讓他們先搬進來，以後再補辦交屋手續，本來以為他們這些住戶可以補繳後續款項後，辦理過戶手續，但經過這麼多年，建商卻一再拖延，到現在什麼都沒改變，才驚覺被建商騙了。他說，「雖然這筆錢在建商的眼中不是很多，但在我們來講，就是我們家裡全部的財產。」

海吉市因建商欠下大筆債務遭到查封拍賣，許多裝潢尚未完工，看起來像是荒廢建築，住戶擔心造成治安疑慮。（圖／劉耿豪攝）

▲海吉市因建商欠下大筆債務遭到查封拍賣，許多裝潢尚未完工，看起來像是荒廢建築，住戶擔心造成治安疑慮。（圖／CTWANT）

「我住在這附近，有一天從這邊經過，看他房子都已經蓋好了，連裡面衛浴設備什麼都有了，建商跟我講說兩個月過後就可以交屋，我就買了，結果一直拖，拖到後來聽人家講，才知道建商財務出問題。」購屋戶黃女士說，她在2017年花了4百萬的頭期款向李太行購屋，當初李還給她鑰匙，說她可以先行入住，她也先付費申請瓦斯管線，但突然有一天，發現門鎖已被更換，再也無法進屋，她提告李太行詐欺，雖然李已被判刑，但她的問題還是沒解決，希望政府可以協助，讓她能取得房子，不然她也可以不要一分錢的利息，只希望能把老本拿回來。

住戶王小姐在2014年就以近千萬的價格，購買了一戶，加上車位大約60坪，是少數成功過戶的住戶。她說，雖然她已取得權狀也已入住，但目前社區一樓仍未完工，而且因為建商積欠工程款，地下停車場的廠商將機械式停車位的面板拆走，現在無法運作，住戶只能在附近找車位停。她說，希望法院能儘快將海吉市剩下的空屋拍賣，讓住戶早日進駐，成立管委會之後，把建築該修繕的地方修一修，出入有門禁管制、包裹收發，停車場也能恢復運作，「起碼我的車也不用去外面亂停了。」

