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4.9星酒吧被撒冥紙、斷水電　新地主不顧武德趕人

圖、文／CTWANT

佇立於綠島東北角的「懶泥」是擁有4.9星好評的酒吧，店內珍藏無數觀光客的美好回憶，但在這樣溫馨的小店裡，卻藏匿著不為人知的無奈。109年11月1日，30歲的阿修（化名）與舊地主簽下7年的租地建屋契約，讓自己的夢想得以深根發芽，孰料113年9月6日，地主無預警換人，且新地主鄭姓男子全然不顧「優先承購權」，以斷水電等各種方式企圖趕走阿修，而阿修也在這樣的騷擾下虧損了70萬元，身心俱疲。 

 懶泥酒吧擁有4.9星好評，是綠島知名的人氣酒吧，卻在113年起捲入一場合約糾紛。（圖／翻攝畫面）

▲懶泥酒吧擁有4.9星好評，是綠島知名的人氣酒吧，卻在113年起捲入一場合約糾紛。（圖／CTWANT提供，下同）

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回想起首次來到綠島踏浪的感動，阿修表示，一直想在美麗的海島上經營酒吧，109年的11月1日是他與舊地主簽約租地建屋7年的日子，隨後，他與創業夥伴們在這片土地上，從無到有地堆砌起自己夢寐以求的酒吧並營業至今。

阿修與前地主簽了7年的租地建屋合約，沒想到地主無預警換人，且新地主不顧優先承購權，要阿修1個月內拆屋還地。（圖／劉耿豪攝）

▲阿修與前地主簽了7年的租地建屋合約，沒想到地主無預警換人，且新地主不顧優先承購權，要阿修1個月內拆屋還地。

這間酒吧本應順遂的營業至116年11月1日，但一切卻在113年的9月6日發生變故，舊地主在毫無預警的狀況下，把土地轉給了新地主鄭男，而當阿修知道地主換人時，已是他收到「驅逐令」的那日。

阿修表示，當天突然接到鄭男電話，當電話接起後，對方直接了當地要阿修在1個月以內拆屋還地，冰冷的語氣劃破了阿修那顆堅定逐夢的心。然而，阿修向對方表示自己擁有優先承購權，即便對方是新地主，也無權將自己趕走，沒想到這卻是一連串惡夢的開端。

113年11月17日懶泥酒吧無故遭到斷電，經了解後才知道是鄭男向台電申請所致，阿修只好向台電提出證明，表示自己才是實際用電人，並要求復電，整場鬧劇才得以暫時恢復平靜，但阿修店內的製冰機、冰箱等設備卻在這場斷電風波中損毀，共損失70萬元。

阿修以每月8000元的租金，向前地主簽了7年的租地建屋合約，擁有此地的優先承購權。（圖／投訴人提供）

▲阿修以每月8000元的租金，向前地主簽了7年的租地建屋合約，擁有此地的優先承購權。

113年11月26日，懶泥酒吧遭到不明人士撒冥紙，且店內的水電再度遭人惡意剪斷，阿修內心的堅強也有如這些冥紙般散落一地。「經歷這些騷擾，我也曾想過要把店收起來，但我已經答應那些夥伴了，不想輕易讓他們失業」。回憶起這近1年的種種遭遇，阿修一度難過到無法把話說出，看起來相當無奈，但他不願放棄，希望能有還他公道的一天。

資深律師李巾幞表示，優先承購權規定於民法426條之2，若出租人將土地賣出時，承租人有以同樣條件優先承買的權力，且出賣人也應當透過書面方式讓優先承購人知悉出賣條件。她強調，倘若承租人租地建屋的建築非違建，確實得以在民事法庭上主張擁有優先承買權。

另外，李巾幞補充道，買賣不破租賃規定於民法425條，她指出，只要不動產租賃契約是在有公證的狀況下，即使出租人將土地所有權轉讓給第三人，承租人的租賃契約仍得以繼續存在。

對此，本刊致電新地主鄭先生詢問回應，記者確認對方是鄭先生本人後，告知致電目的，但鄭先生聽到後，便火速掛上電話，未予回應。

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