漁港第一排！哈瑪星停車場1.7億賣　登地方近4年最貴交易

▲根據實登，西子灣隧道旁的停車場，地坪444.1坪，正對鼓山漁港，以1.7億元成交。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄駁二藝術特區近年成知名旅遊景點，周邊房價也開始提升。根據實登，去年9月西子灣隧道旁的停車場，地坪444.1坪，正對鼓山漁港，以1.7億元成交，為該區4年來最貴交易，換算地價約38.28萬元，新買家為自然人。專家表示，若推海景宅房價有挑戰5字頭潛力。
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▲該筆交易含2筆屋齡高達77年建物與3塊土地，並備註屋況老舊。（圖／翻攝自Google Maps）
根據實登顯示，該土地位於鼓山區哨船街，屬於哈瑪星生活圈，該筆交易含2筆屋齡高達77年建物與3塊土地，土地目前為停車場並備註屋況老舊，土地分區為商二用地與保護區，成交金額1.7億元，換算單坪地價38.28萬元，總價登該區4年來最貴交易。
據查，原地主為友鑫事業開發，2014年取得，該筆實登價格未公布，2024年由新買家陳姓與李姓自然人入手。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，該區鄰近西子灣、哨船頭，基地正對鼓山漁港，雖具景觀特殊性，但建築成本也會大幅增加，謝哲耀說：「離海太近，地基挖掘可能引發海水滲透，連續壁工程需額外處理，推升整體造價，以致不少建商卻步，該區多年來推案量也不高。」
|土地位置
|土地移轉面積
|使用分區或編定
|鼓南段四小段166地號
|255.01坪
|都市：第二種商業區
|鼓南段四小段168地號
|97.41坪
|都市：保護區
|鼓南段四小段170地號
|91.66坪
|都市：保護區
▲該筆土地交易小檔案。（ETtoday製表）
區域久無土地成交行情，若以透天地價換算，商二土地單價約50萬元上下，謝哲耀表示，若建商成功推出地上15樓海景宅，憑藉景觀優勢，加上周邊具輕軌、捷運的雙捷運優勢，單價有望挑戰5字頭。
高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該區屬於哈瑪星生活圈，距離捷運橘線西子灣站、輕軌哈瑪星站、中山大學、哈瑪星鐵道文化園區、駁二藝術特區都不遠，鼓山漁港早期多停放漁船，近年開始停放遊艇，區段具景觀優勢，周邊觀光機能也相當發達。
陳揚智說：「該區由於發展早，以透天住家、公寓為主，透天屋齡50年起跳，若無整修，總價700萬元上下，公寓屋齡40~50年，單價約14~20萬元。少數華廈屋齡約30年，依屋況單價18~25萬元。」
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