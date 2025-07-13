女力崛起！5年增逾3.6萬土地擁有者　品牌建商搶推友善設計





▲在「她經濟」趨勢下，中部不少品牌建商，紛紛轉向貼近女性需求的產品設計。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著家庭購屋結構轉變，女性購屋者的參與度持續升高，不僅在看屋、比較到最終決策過程中扮演關鍵角色，甚至成為置產主導者。根據內政部地政司資料，全台女性獨立擁有私有土地的5年間增加逾3.6萬人。在這股「她經濟」趨勢下，中部不少品牌建商，轉向貼近女性需求的產品設計。

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根據內政部地政司資料數據，2024年全台女性獨立擁有私有土地者達151.3萬人，5年間增加逾3.6萬人。其中，台中市以21.4萬人居六都之冠。聯徵中心統計也顯示，女性平均授信額突破千萬元，核貸成數與利率更優於男性，展現女性在資產配置與購屋實力上的穩健與影響力。

在這股「她經濟」趨勢下，中部地區品牌建商紛紛轉向貼近女性需求的產品設計，強調生活品質、健康管理與細節實用度。例如舜元建設即將公開的洲際段新案，即聚焦女性重視的「健康、運動、親子互動」生活需求，推出區域首見千坪獨棟超高層住宅，設計主打「三球野奢宅」，整合籃球、羽球與高爾夫三項運動，成功讓不少女性購屋族駐足。

▲新案規劃上，開始注重內外兼具的女性友善環境，圖為陸府建設「織森」公設。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，陸府建設「織森」以安縵飯店為靈感，透過社區關係師制度、節氣餐食與瑜珈芳療空間，創造內外兼具的女性友善環境。

精銳建設「Garden One」則打造1400坪森林花園、錯層陽台與私家湖泊，形塑生活美感與綠意療癒場域，每戶皆設有植栽陽台，延伸居家空間機能。

近年崛起的漢宇建設「雲衍 SKY VISION」則訴求全天候溫水泳池與空中露台，成為講求運動與健康的女性首選。

▲新案開始聚焦女性重視的「健康、運動、親子互動」生活需求。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「無論首購或換屋，女性在購屋過程中對安全設計、收納機能與生活動線格外敏感，已成為影響決策的核心角色。」

房市觀察家蝦爸也認為：「現代女性對空間彈性與機能設計的要求提升，全熱交換預留孔、防火廚具、隔音與空汙處理機能都是評估建案的重要指標，建商若能預先設想並落實，將有助建立市場信任與品牌價值。」

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