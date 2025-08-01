4樓比7樓「便宜100萬」是因為諧音？內行曝原因

▲買房有必要避開4樓嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房子時，會不會刻意避開4樓？近日有網友發文表示，她最近看中一個建案，其中4樓、7樓都有優惠價，而7樓的房價又比4樓多了100萬元左右，因此她就想知道，是否有必要多花這100萬元呢？還是大家會買在4樓？對此，信義房屋專家認為，諧音部分應該影響不大。

這名網友在Dcard上，以「買房樓層是否避開4樓」為標題發文，提到她最近看上一個建案，對面有一排約3樓高的民宅。代銷告訴她，4樓、7樓都有優惠價，4樓含車位要1700萬元，7樓含車位則是1800萬元。

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原PO透露，她其實不在意4這個數字，也不介意窗外是否有景觀，只是不確定未來是否會轉手，因此就想知道，是否有必要因為這樣的原因，多加100萬元來買高一點的樓層？

貼文曝光後，有網友表示，「4樓轉手真的很難賣」、「4樓在賣的時候流動性差，不賣的話就買」、「買7樓，4樓景觀會很醜吧，如果又面對透天剛好看水塔？另外雖然你不在意景觀跟4諧音，但之後如果有需要脫手應該會比7樓買家少」。也有網友說，「4樓舒舒服服，逃難快又省荷包，何樂而不為」、「我是自住客，反而喜歡4樓耶，如果上下班時間都在等電梯，4樓可以直接下樓，房價又比較便宜」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，主要還是看該網友是否有辦法負擔，再來景觀部分，則要看一下對面民宅是否有頂加，如果景觀沒有太糟糕，應該也還可以。至於4樓較便宜，通常是因為低樓層的房價本來就比較低，而主因就是「景觀」，4的諧音倒是影響不大，不太用擔心賣不出去。