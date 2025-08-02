賣房一定要找房仲嗎？過來人曝經驗　內行揭「自售會碰到的狀況」

▲賣房可以不找房仲嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想要賣房子，會不會找房仲？近日有網友發文拋問，賣房子的話，是否可以不找房仲，直接自己賣呢？貼文曝光後，有網友熱心分享經驗，但也有網友覺得找房仲還是比較方便一點。對此，信義房屋專家指出，自售其實會花蠻多時間和精神，這部分要先考量進去。

有網友在Dcard上，以「賣房可以不經房仲嗎」為標題發文表示，不知道是否有人賣房是不找房仲的呢？也就是由屋主自售。如果買賣雙方都同意的話，可以自行找代書處理嗎？是否有人有相關經驗呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有網友分享，「可以，我有一次就是直接代書找好，開價對方願意約見面談，談妥當場就簽約了」、「覺得自售單純很多，少了很多電話來來回回，買、賣家直接溝通很省事」、「自己PO網，標屋主自售就好了，有經驗的買方會超愛這種」。

但也有網友表示，「我有了兩、三次經驗，弄到自己很累，所以委託房仲。現在詐騙太多、很多亂砍價的」、「試過了，最後還是給仲介賣比較方便，你把仲介費先加到房價上就好了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，自售會花蠻多時間和精神在上面，像是要想辦法刊登、帶看，甚至可能接到的電話，有很多是仲介撥打的，「比例會非常高」。另外，如果選擇自售、沒有房仲的話，「價格磋商會比較困難，也不見得就可以成」，畢竟買方也會想省錢。