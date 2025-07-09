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養蚊14年少收5000萬租金　大咖房東開2.5億賣「鏤空樓店」

▲▼ 順發 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄火車站前商圈是知名電腦街，有棟大樓1~3樓店面，目前開出2.5億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄火車站前商圈是知名電腦街，有棟大樓1~3樓店面，據《Google Maps》顯示，從2011年一路空置至今，至少空租14年，每月租金開價32萬元，換算起碼少收5376萬元租金，屋主為隔壁知名3C零售商順發電腦，目前開出2.5億元出售。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲據最早《Google Maps》顯示，該店2009年曾掛有「港都晴花KTV」招牌。（圖／翻攝自Google Maps）

該店面位於高雄建國路，為1~3樓店面以及地下1樓，屋齡45年，地坪100坪、建坪884坪，開價2.5億元，據最早《Google Maps》顯示，該店2009年曾掛有「港都晴花KTV」招牌，不過自2012年開始一路空置至今，若以目前招租的32萬元租金換算，空置14年租金起碼少收5376萬元。

▲▼ 順發 。（圖／記者張雅雲攝）

▲順發3C量販店的起家厝高雄建國店，根據《高雄公司網》公布，該店在1995年成立，已營業30年。（圖／記者張雅雲攝）

據查，屋主就是順發電腦股份有限公司，為2001年入手該樓店，旁邊就是順發3C量販店的起家厝高雄建國店，根據《高雄公司網》公布，建國店在1995年成立，已營業30年。

在地仲介表示，該樓店位於「金品大樓」，建國路早期是高雄最繁榮的電腦街，2000年前後整條電腦街都是各大3C賣場與知名電腦品牌連鎖店，順發3C或許看好商圈潛力，計畫擴張版圖，未料電商崛起改變市場生態，3C實體店需求急遽萎縮，大型實體店面對業者吸引力大幅下降，才會空租多年。

▲▼ 順發 。（圖／記者張雅雲攝）

▲聯上實業今年1月才以11億9845萬3890元，購入順發對面的透天，合計取得631.62坪土地。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評指出，近年民眾購物消費習慣轉變，就算是大型連鎖業者也會評估店面效益，目前1樓店面月租金單坪約1200~1500元上下，2樓單坪約600~750元。

該區樓店1樓單價落在60~70萬元，2~3樓約30~35萬元，地下室單價約剩20~23萬元，視其坪數大小、個別條件，而有出入。

  店面小檔案
位置 高雄市三民區建國二路
坪數 地坪 100 坪、建坪 884 坪
租金 每月 32 萬元
開價 2.5 億元
屋主 順發電腦股份有限公司
現況 根據《Google Maps》顯示，空置 14 年
區域行情 1樓單價：60~70萬元，2~3樓：30~35萬元

▲店面小檔案。（ETtoday製表）

祝遵評表示，目前該區中古大樓屋齡30~40年，成交價每坪約17~24萬元，「金品大樓」共96戶，雖有危老獎勵，但只要有1戶不同意危老改建就卡關，建商多以整合該區老透天為主，以店面行情來看，附近有高雄捷運黃線Y10站，且具高鐵進高雄車站南延至屏東議題，區位交通條件便利。

聯上實業今年1月才以11億9845萬3890元，購入順發對面的多棟透天，合計取得631.62坪土地，換算每坪地價189.7萬元，目前正在進行危老都更的程序，祝遵評說：「未來推案將引進大量人口紅利，帶動區域店面消費力。」

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款

關鍵字：高雄火車站商圈大樓空置順發3C

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