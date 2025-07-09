30年前台中房價表曝光　3區單價破10萬「比3大屯區貴」

▲30年前的新台幣「很大」，對比現在，也是房市最常被忽略的一點，就是「錢變薄了」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「以前北區比西屯貴是真的！」、「南區還超越北區！」有網友翻出一張民國80年至84年的房價表，顯示那時北區、南區、西區房價每坪都比西屯區還高，而近年來受到追捧的北屯區，一坪行情9.2萬元，信義房屋專家表示，當時的新台幣「很大」，也是房市最常被忽略的一點，就是「錢變薄了」。

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

[廣告]請繼續往下閱讀...

這張表來自信義房屋當年提供的成交行情，以民國80年為例，當年南區最高價，每坪11.35萬元，北區每坪10.43萬元、西屯9.55萬元、北屯更只有9.2萬元，台中市的房價每坪都還在1字頭時代。網友笑說：「爸媽那年代只要現在一間房的頭期款，就能買整層樓。」

網友看完後直呼：「以前買北區是怕淹水，現在北屯直接貴到笑」、「真的不是房子漲，是我沒跟上」、「三十年前爸媽的選擇，現在看起來超神」。但拉回現實，根據樂居實價登錄，近1年成交均價，北屯已飆破每坪51.34萬元，西屯也來到55.93萬元、南屯52.51萬元，過去的「富人區」北區、西區則落在36～41萬元之間，變得相對親民。

▲民國80年當年南區最高價，每坪11.35萬元，北區每坪10.43萬元、西屯9.55萬元、北屯更只有9.2萬元。（圖／翻攝自金晟發冠軍磁磚有限公司）

民國83年就進台中在五期開店、台中市房仲公會理事長林志雲說，房地產價格就是這樣起起伏伏，但他直言：「房價回不去了。」他分析：「房價緩步上升是受到各項政府政策的影響，加上這些年來自由資金太活絡，政策一動市場就變。」

另一名民國78年就進入業界資深建商主管回憶：「其實民國80年代，台中市區就有重劃區4期與5期，兩重劃區橫跨了北屯、西區、南屯等地，重劃完成後，地段價值逐漸浮現，在此之前則是西區、北區是傳統富人區，南區則因早期有廣三、大安、長億等建商大量推案。」

建商主管說：「當時有鋼骨大樓商辦、大坪數住宅等，都是從南區開始推出，也吸引一批投資客進場，才會造成民國80年、南區房價最高，與目前市況有著截然不同的翻轉。」

不過，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱則分析：「台灣房價上升看似單純的數字差距，其實背後牽涉到貨幣價值、營建成本、材料行情與利率結構的全方位變化。」

▲從通膨環境、建材上漲、利率變動與土地取得困難等多重因素觀察，當代房價反映的是整體市場條件的集體轉變。（圖／記者陳筱惠攝）

曾志凱表示：「表面上房價漲了數倍，但『錢變小』才是真正的核心關鍵。也就是說，即使同樣一筆錢，過去可買下一戶房，如今卻可能僅是頭期款。從通膨環境、建材上漲、利率變動與土地取得困難等多重因素觀察，當代房價反映的是整體市場條件的轉變。」

曾志凱建議：「與其懷念30年前的價格，不如理性評估當下的財務能力與生活需求，找到能負擔、能保值的地段與產品，才是對抗通膨、穩健理財的長遠之道。」

《地產詹哥老實說》EP265／購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高 銀行偏愛一類人放款

信義房屋更多相關新聞



