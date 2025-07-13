983億重大建設拍板　「外圍的外圍」2字頭價成焦點

▲國發會9日審查通過「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）建設，預計2032年完工。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國發會9日審查通過「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）建設，該快速公路為銜接國3、國7號與1號的關鍵路廊，預計2032年完工。在地表示，鄰近交流道的大樹區，周邊2字頭房價隨之受到注目。

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高雄市交通局指出，高屏2快全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路，終點銜接屏東縣國道3號九如長治路段，沿線設置8處交流道，建設總經費高達983.87億元。這條快速公路將成為銜接國3、國7號與國1號的關鍵路廊，預期2032年完工，通車後可有效紓解國道1號末端壅塞問題。

耕揚廣告總經理蔡宸祐分析，高屏2快完工後將大幅提升南部整體交通網絡效率，對房市而言，沿線房市以大樹區最具發展潛力。

▲高屏2快全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路，終點銜接屏東縣國道3號九如長治路段。（圖／高雄市交通局提供）

蔡宸祐指出，近年高雄市區地價高漲，建商面對市中心土地取得困難，紛紛轉向大樹、燕巢、梓官及林園等區獵地。其中大樹區的推案量與成交量大幅增加，目前新案成交價格落在每坪25~27萬元。

蔡宸祐說：「相對以往蛋白區範圍，大樹區堪稱『外圍的外圍』」，不過，高屏2快通車後將大幅縮短大樹區進入市區的車程，憑藉交通便利性的提升與2字頭的價格優勢，預期將吸引更多自住客與置產客的關注。

除了交通建設利多外，蔡宸祐表示，大樹距離屏東市也不遠，也能享有屏東高鐵特區、屏東科學園區等開發利多，相對房價更親民，近期成交量跌幅雖未如市區般劇烈下滑，買氣也受到一定程度抑制。

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