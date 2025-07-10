七期千億開發量齊發創史上最高峰　豐邑400億雙塔案吸睛

▲2025年已公開或即將進場的開發總量體即突破千億元，堪稱七期歷來規模最大的一波發展高峰。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被譽為「台中曼哈頓」的七期重劃區，2025年迎來全面成熟與機能完備的關鍵時刻。從頂級住宅、國際飯店、摩天商辦到高端餐飲娛樂，更進一步全線展開，光是已公開或即將進場的開發總量體即突破千億元，堪稱七期歷來規模最大的一波發展高峰。

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今年七期商辦與商場量體同步爆發，台北101首度進軍中台灣，與國泰人壽共同推出的「國泰置地台中」計畫，總開發面積達4.7萬坪，預計2030年開幕，將成中部消費市場全新指標。

豐邑集團為今年七期推案規模最大的開發商，位於惠中路、市政路口的複合式摩天大樓案，規劃樓高53層，B1至9樓為「豐生活」自營百貨商場，10樓以上則為高規格辦公產品，坪數自70坪起跳。

另一案則位於河南路、市政路口角地，基地面積逾2500坪，將興建2棟樓高45層的住宅，預估總銷400億元。

此外，凱悅集團旗下的「Andaz安達仕」酒店，目前已進入裝修尾聲，預計於2025年下半年正式開幕，樓高29層、地下8層，規劃約354間客房。長榮集團推出的新品牌「采．寓 halo house」亦於今年開幕，鎖定都會輕奢商務客層，座落七期秋紅谷斜對面。

在高端消費市場方面，擁有全台最頂級KTV稱號的新型態娛樂空間「ONCOR」，繼台北信義計畫區開出首店後，第二家店便選址七期。

交通機能方面，冠德建設與中鹿開發聯手推動的捷運G9-1市政府站聯開案，預計今年動工，總投資額達106.5億元，將引入環球購物中心（Global Mall）與凱悅飯店集團。

而市政路延伸工程第一標已正式通車，全線預計2026年底完工，未來將直通中科、台中國際機場及大肚山科技走廊，強化七期作為都會核心的地位。

▲2025年七期商辦與商場量體同步爆發。（圖／記者陳筱惠攝）

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