極端氣候挑戰　新興重劃區靠滯洪池避災成焦點

▲台中市各重劃區廣設滯洪池，讓暴雨期可宣洩、儲存，也因此次重劃區完美避開颱風丹娜絲的瞬間強降雨。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受颱風丹娜絲外圍環流與強對流雲系影響，台中強降雨致使多處淹水成災，面對極端氣候與碳中和政策的全球推動，建築產業如何因應環境挑戰、落實永續價值，備受矚目。

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過去10年，台中大力推動宜居建築，新興重劃區此次皆能成功避開積水災難。中華民國全國建築師公會副理事長黃郁文就說：「以台中市來說，各重劃區廣設滯洪池，為要在暴雨期可宣洩、儲存，最近則進一步在推動滯洪池濕地化。」

▲台中綠建築的兩大金剛，中華民國全國建築師公會副理事長黃郁文（右4）、陸府建設副總經理蔣海芃（左3）今日開講。（圖／記者陳筱惠攝）



「另一方面都市設計審議委員會，也釋出相關規範，包含開發案若設置生態池，可以計入1/3的綠化面積，由於水對於微氣候有顯著效果，期盼在都市熱島效應下能適應極端氣候。」黃郁文說。

臺中市建築經營協會理事長楊志鵬指出：「隨著2050年淨零碳排政策推動，產官學界不斷提出創新思維，政策面包括『智慧城鄉前瞻五期計畫』與『內政部淨零建築減碳旗艦計畫』等，皆為建築產業轉型鋪路。」期待「建築的下一步」不僅侷限風格與空間，更是產業責任與社會價值的體現。

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