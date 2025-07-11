台積效應帶高雄6里晉升「百萬里」　楠梓1里首進榜

▲高雄市百萬里數量再創新高，總計達60個里平均所得突破百萬元門檻，最受矚目的是受台積電設廠效應帶動的楠梓區藍田里。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電楠梓廠下半年正式量產，根據財政部綜所稅資料顯示，高雄市百萬里數量再創新高，總計達60個里平均所得突破百萬元門檻，較前1年度新增6個「百萬里」，其中最受矚目的是受台積電設廠效應帶動的楠梓區藍田里，以平均所得100.1萬元首度躋身百萬里行列。

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據財政部最新公布的2023年綜合所得稅統計資料，高雄市平均所得達百萬元以上的里別總計達60個，分布範圍擴及11個行政區，且較前1年度大幅新增6個「百萬里」。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，亞灣區建隆里以平均所得226.3萬元穩坐龍頭寶座，但在這波百萬里擴張潮中，新增的6個百萬里呈現明顯的雙元發展模式，1種是區域受惠建設紅利及新案開發的「外來高薪型」，以及區段並無明顯建設紅利與高薪人口移入的「在地生金型」。

李家妮指出，外來高薪型最受矚目的，就是台積電設廠帶旺的楠梓高雄大學重劃區藍田里，磁吸高薪外來人口積極進場，年增納稅戶數就達168戶，以平均所得100.1萬元晉升成為百萬里成員；其他如愛河特區社西里及義大別墅特區三和里，里內新案以中高端客群為主力，隨高薪外來人口增加，進而拉抬全里所得水位提高。

行政區 里別 商圈 平均所得 (萬元) 房價 (2023 年 坪/萬元) 房價 (2025 年 坪/萬元) 增減幅 (%) 新興區 正氣里 忠孝夜市/新崛江 102.2 16.3 22.5 38% 前金區 社西里 愛河生活圈 101.1 25.2 34.3 36.1% 楠梓區 藍田里 高大重劃區 100.1 28 31.9 13.9% 大樹區 三和里 義大世界 109.7 8.7 8.4 -4% 三民區 達德里 高醫商圈/吉祥路段 * * * * 鹽埕區 潭墘里 大勇路商圈 118.7 * * *

▲高雄2023年新增「百萬里」。資料來源：財政部112年度綜所稅核定統計專冊、內政部實價登錄。（ETtoday製表）

「在地生金型」以鹽埕區瀨南里、三民區達明里及新興區正氣里為代表，這些區域並無明顯建設紅利與新案拉抬，年增納稅戶數僅為個位數，但仍能創造優異的所得成長表現。

其中鹽埕區瀨南里地理位置極具優勢，鄰近鹽埕埔捷運站、新樂街夜市，文創展演活動熱絡，大勇路及大仁路沿線商業活動豐富，堪稱一級觀光戰區，吸引藝文從業者及律師、會計師、建築師等專業人士進駐，帶動執行業務所得、租賃及財產交易所得全面增加。

根據實登統計，新上榜的6個百萬里周邊近3年房價，新興區正氣里、前金區社西里及楠梓區藍田里，住宅房價均跳升一級，又以新興區正氣里漲勢最兇，房價從1字跳2字頭，漲幅近4成。

高雄市仲介公會召集人鄭啟峯表示，正氣里鄰近忠孝觀光夜市與新堀江商圈，原本就是南高蛋黃區，由於里內開發飽和無新案供給，想要入住只能卡位老公寓或透天宅，拉低區域平均房價，還有2字頭可入手。而受惠台積效應的藍田里，則因前幾年房價已高，今年均價上漲到31.9萬元，漲幅13.69%，房價持續盤整。

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