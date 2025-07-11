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七期豪宅帝王戶　清水富豪晚買12年省千萬

▲▼ 興富發恆詠 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於七期，河南路三段上的「恆詠」帝王戶出現交易，硬生生比12年前入手的鄰居少付千萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市反轉，富豪想法與大眾不同，近期房市走冷，但有錢人反而逆襲，位於七期秋紅谷公園首排的豪宅非富即貴，據實登揭露，位於河南路三段上的「恆詠」帝王戶出現交易，硬生生比12年前入手的鄰居少付千萬元。

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位於河南路三段上的「恆詠」的頂樓、樓中樓帝王戶出現交易，該建物面積共計180坪物件，在3月時以5550萬元成交，拆算車位單價來到甜甜的3字頭，且交易備註為「毛胚屋」，經查，新住戶為來自清水傳產業的家族。

「恆詠」屋齡12年，樓高29層、一層2戶規劃，僅供給52 戶，最高身價層單坪衝破5字頭，近1年成交均價落在34萬元，除了少數戶別身價低於豪宅線外，其餘戶別都衝上4千萬元大關。

不過有趣的是，比對該戶鄰居12年前的入手價6612萬元，拆算單價38萬元，新鄰居屋主入手一坪30萬元，光單價就價差8萬元，總價更是「晚買晚享受」，減少了1062萬元。

▲▼ 台中七期「恆詠」豪宅,台中豪宅,台中7期,台中房市,台中鳥瞰。（圖／興富發提供）

▲「恆詠」地點相當好，規劃一層2戶的百坪傳統豪宅設計，面秋紅谷公園。（圖／資料照）

在地房仲謝兒政表示：「該建案的地點相當好，規劃一層2戶的百坪傳統豪宅規劃，唯獨基地面積不到500坪，七期雖被視為高資產族群聚落，但因近期政策與資金壓力影響，使高總價產品出現合理修正，也釋放出過去難以撼動的帝王級戶別，現在進場等於『少付一間首購房的價差』，入手時機完美。」

不過，根據春耕不動產統計，七期新市政中心僅剩不到10％的供給量，待開發空地僅約40塊，加上建商傾向合併土地進行大型開發，預計未來僅剩20餘個新案能推出。未來超過千坪的大型基地更是稀缺，近期房市逐漸冷靜，七期理性的客層仍是堅強的買盤。

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關鍵字：豪宅台中七期房市富豪帝王戶

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