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62年老牌西餐廳常客老化　老闆跑外送求生「1小時賺172元」

記者張雅雲／高雄報導

餐飲業競爭愈來愈激烈，新店可以撐過5年的都不多。高雄「新國際西餐廳」從1963年開店至今，走過一甲子的秘訣，第三代老闆陳萬泓說：「比起追求老店的榮耀，更在意如何經營，才能夠持續傳承百年與兼具創新。」

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲高雄「新國際西餐廳」從1963年開店至今，1986年搬到現址後，持續營業快40年。（圖／記者張雅雲攝）

陳萬泓表示，1950年代韓戰爆發，美軍第7艦隊駐紮高雄香蕉碼頭，帶動西餐風潮，才掀起高雄吃牛排的美式文化，當時美國大兵下船的七賢路，短短150公尺就有70~80家小酒吧，專門服務休假下船的美國大兵，連牛排館也百花齊放，堪稱「酒吧一條街」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲店內採用大量美製的白鐵餐具，餐廳的招牌菜也是沿用美軍食譜。（圖／記者張雅雲攝）

「新國際西餐廳」就在1963年成立，採用大量美製的白鐵餐具，餐廳的招牌菜也是沿用美軍食譜，陳萬泓分析，像是牛排看似簡單，想要做得美味卻一點也不容易，新國際就能在牛排掀開鐵蓋時充滿香氣，切開肉汁飽滿，口感軟嫩中又帶有嚼勁。

而有別黑鐵盤，店內至今仍使用白鐵盤裝牛排，以及保留美軍特色的醬料盅、鐵製的冰淇淋杯等。陳萬泓說：「當初美軍在船上為了怕摔破餐具，都是使用鐵製品，這些白鐵盤現在市面上很難買到，但我們始終延續傳統特色。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲牛排掀開鐵蓋時充滿香氣，切開肉汁飽滿。（圖／記者張雅雲攝）

而在美中建交，美軍撤出高雄港後，七賢路也逐漸從輝煌開始沒落，不少酒吧、西餐廳全熄燈，該店也在1986年搬到現址後，持續營業快40年。陳萬泓透露，餐廳見證客人的人生重要時刻，每遇情人節、聖誕節等重大節日座無虛席，從約會、結婚到孩子滿月都來用餐，像是家族記憶的一部分。

累積無數好口碑，餐廳經營仍面臨不少挑戰，陳萬泓表示，在餐飲業普遍缺工，採用QR Code點餐的趨勢下，他堅持服務生要面對面點餐，而他每天都會逐桌向客人問候，甚至能親切的叫出常客的名字和用餐喜好，充滿獨有的人情味。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲因應飲食習慣轉變，第三代老闆陳萬泓乾脆自己跑外送，了解最新的送餐趨勢。（圖／新國際西餐廳提供）

陳萬泓說：「常客與新客比例約7比3，但隨著老客戶年紀漸長，如何吸引年輕客群成關鍵」，為拓展新客源，除傳統套餐外，也有商業午餐吸引新客。

同時，因應飲食習慣轉變，他乾脆自己跑外送，了解最新的送餐趨勢，陳萬泓表示，早上7~9點兼職跑外送了2個月，才發現1張外送單賺43元，1個小時4張單合計172元，時薪甚至不如法定的基本工資190元。

項目 西餐廳小檔案
位置 民生二路
成立年份 1962年
經營年份 63年
搬遷歷史 現址自1986年起營業
挑戰 餐飲業缺工、人力成本上升、市場競爭激烈
客群結構 常客與新客比例 7:3

▲新國際西餐廳小檔案。（ETtoday製表）

而他認為，西餐廳牛排透過外送，美味度大打折扣。他解釋：「沒有現場擺盤，食物裝在塑膠袋裡，有時還要放在管理室半小時才被取走，原本5分熟的牛排，微波後都變牛肉乾。」相比之下，他更重視到店用餐的儀式感，享受用餐氛圍。

儘管人力成本上升、市場競爭激烈，餐廳仍朝著百年企業的目標邁進。陳萬泓透露，60年真的很不容易，很多品牌中途都換了老闆，「我們希望能成為有歷史的餐廳，而不只是家老餐廳。」

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關鍵字：高雄西餐廳一甲子美式老店牛排新國際美軍

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