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建材產業鏈另闢出路　國產：房市這1年是關鍵　

▲▼ 國產建材,房地產,低碳混凝土,台積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全球高度關注台灣半導體產業鏈的發展、同時正值接軌全球淨零碳排之際，成為建材產業鏈另一個營收主力來源。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

國產建材集團日前舉辦低碳混凝土的研討會，國產建材實業董事長徐蘭英表示，全球高度關注台灣半導體產業鏈的發展、同時正值接軌全球淨零碳排之際，尤其中部多個科學園區均是相關先進製程的重中之重，低碳高端混凝土也將成為建設浪潮中的堅強後盾。

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國產建材集團早在8年前切進廠房供應鏈，包含中科創立之初，就供應5成廠房的混凝土需求，據了解，目前國產建材集團在混凝土產業中市占率落在18％。近期隨著中科二期即將交地，供相關科技大廠興建先進製程新廠使用，還有位於嘉義科學園區的先進封測建廠大規模進行，以及南科管理局啟動嘉科二期90公頃擴建計畫，儘管遇到接連2個月的梅雨傳統淡季，目前國產營收仍是高檔格局。

▲▼ 國產建材,房地產,低碳混凝土,台積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲（左至右）國產建材實業總經理溫上元、執行長吳志仁、董事長徐蘭英、副董事長林明昇出席混凝土研討會。（圖／記者陳筱惠攝）

國產建材實業集團執行長吳志仁會後接受採訪表示：「其實在低碳混凝土上面，台灣的混凝土是『全世界最低碳』，集團佈局轉型未來仍會維持333的比例原則，3成廠房、3成住宅、3成公共建設，期待未來持平、持穩、獲利表現更佳。」

不過隨著淨零排碳議題腳步加緊，吳志仁坦言：「公共工程、廠辦對於低碳高端混凝土接受度相當高，住宅部分則是多採用低碳混凝土，對於AI、半導體高科技的廠辦市場相當看好，但目前住宅、房市的部分，這1年則是關鍵期。」

他說：「目前油電雙漲、工資同樣漲，雖然混凝土在一個建案裡面比重不高，以一般混凝土跟低碳混凝土來比較，價差約10~15％，實際上以成本來說沒有降價空間，但建商目前相對保守，開發商感受到壓力，市場也傳出部分開發商選擇降低成本因應，我們也會密切關注。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大雅廚具首度攜手 MUJI RENOVATION，推出專為現代住宅量身打造的系統廚具。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，大雅廚具也首度攜手 MUJI RENOVATION，推出專為現代住宅量身打造的系統廚具新提案「MY Kitchen」。大雅廚具表示預估「MY Kitchen」系列導入台灣主流建案市場後，首年預期可創造逾新台幣1億元接單營業額，並帶動相關空間整合設計產值突破3億元。

面對房市景氣現況，不少開發商將建材升級，隨著消費者對收納機能、動線設計與整體風格的要求日益提升，越來越多新建案不再僅止於硬體配置，而是朝向全屋裝修與風格整合，台灣無印良品執行副總梁益嘉表示：「住宅與生活方式的演變，期望透過這次合作，把生活美學與空間規劃更全面的整合，為使用者帶來自然且富有質感的好感生活體驗。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲整體廚具採用模組化設計與標準化安裝流程，可有效縮短施工時間約30%，並降低人工與溝通成本超過20%。（圖／記者陳筱惠翻攝）

大雅廚具執行長張怡嘉透露，「MY Kitchen」在設計與施工層面，採用模組化設計與標準化安裝流程，可有效縮短施工時間約30%，並降低人工與溝通成本超過20%，強化整合式收納與流暢料理動線，有效提升15%至20%使用坪效。

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關鍵字：建材混凝土永續MUJI房市國產房價整體廠辦台積電

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