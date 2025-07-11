比鄰小7、全家掛布條賀生日　意外揪出：屋主是同一人　

▲7月11日是7-ELEVEN生日，高雄有2間相鄰的不同超商，門口掛出「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」的布條，讓大票在地人笑翻。（圖／翻攝自Instagram／kaohsiungtien）

記者張雅雲／高雄報導

7月11日是7-ELEVEN生日，高雄有2間相鄰的不同超商，門口掛出「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」的布條，讓大票在地人笑翻，還有網友敲碗「OK OK加入我的行列！」信義房屋專家表示，該區80坪以上店面供不應求。

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高雄有2間緊鄰的超商，分別是7-ELEVEN亞新灣門市、全家便利商店高雄領航店，都位於高雄林森路，雖是不同品牌但開在同一間透天店面，競爭也算激烈。

7月11日是知名超商7-ELEVEN的生日，有Instagram粉專《kaohsiungtien》PO文，並發問「7-11什麼意思？」引來不少網友好奇，原來是7-ELEVEN在門口掛出「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」的布條，讓不少在地人笑翻。

有網友直呼「好溫馨」、「一種共贏的行銷方式」，還有民眾認為「是不是同個老闆？」並敲碗旁邊再開一家OK便利商店，感覺布條就會變「OK OK 加入我的行列！」

▲2間全家、7-ELEVEN 加盟主不同，7-ELEVEN在2019年就已開幕，全家則是今年才進駐大打擂台。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹透露，2間全家、7-ELEVEN 加盟主不同，7-ELEVEN在2019年就已開幕，全家則是今年才進駐大打擂台，不過屋主是同一人，租金也相差不多，估計月租金約22萬元。

信義房屋亞洲新灣店主任羅綸揚表示，該區屬於亞灣範圍，附近有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，以及日航酒店、然一酒店，商業行為相當發達。

隨政府推動亞灣2.0，引進不少AI產業進駐，又打造亞灣為「亞洲資產管理中心」，羅綸揚說：「許多銀行等金融機構正在尋找80坪以上的大型店面，但現有大樓店面多已被承租。」且該區雖然豪宅林立，多為零店面的純住家社區，大型店面持續供不應求。

現階段有地主先興建地上物後出租，這類透天店面單坪租金約2000元，大面寬優勢吸引不少大型連鎖品牌進駐。目前區域以屋齡20年大樓為主力，單價30~35萬元，受惠人口陸續進駐，住戶消費力旺盛，大幅降低商圈空租率。

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