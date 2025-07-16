通勤族福音！基隆捷運拚2033年完工　「一車到底通南港、大稻埕」

▲串聯北北基的基隆捷運，目前基本設計工程經費審議報告已送交通部審查。（圖／新北市政府提供）

記者陳致平／台北報導

串聯北北基的基隆捷運，目前基本設計工程經費審議報告已送交通部審查！新為了確保基隆捷運能在2033年完工，新北市與基隆市府積極討論後，在工程經費未核定前同步「細設先行」縮短時程，高架段細部設計9日決標。

新北捷運局長李政安表示，基捷基本設計已經在去年底完成，在工程經費未核定前，基北同步「細設先行」推動基隆捷運基隆市及新北市段（SB16至SB22站）一起委託細部設計技術服務案。他補充，未來基隆捷運再串聯台北市民生線，基隆八堵民眾就能一車便利往返汐止、南港或大稻埕。

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李政安說明，依規定將基本設計工程經費審議提送中央，今年6月5日交通部回復審查意見後，捷運局立刻修正後於16日第三次提送交通部審查，基隆捷運工程須等待工程會核定後才能辦理招標，建請中央儘速完成核定，以確保基隆捷運能如期在2033年完工。

新北捷運局補充，基北共識除了「細設先行」外，土建設計須參考機電系統參數，因此工程經費核定後，首要之務進行機電系統議價及開工，優先辦理「機電後擴」議價，以確保機電系統一致性能「一車到底」。

另外，礙於基隆捷運長度長，國內營造廠商基於風險及資本考量，無法以一次承攬全線土建工程，必須採分段招標方式推動興建，地下段工程屬要徑，將採統包方式招標興建，縮短時程，至於高架段於細部設計完成後，分段招標興建。

