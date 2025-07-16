忠孝復興「台北星鑽」18戶全流標！　財政部將檢討制度

▲忠孝復興指標豪宅「台北星鑽」。（圖／記者項瀚攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

財政部國產署所持有、位於精華地段的「台北星鑽」18戶都更分回住宅，首次改由招租方式釋出，14日仍全數流標。對此，國產署研判，潛在承租人或許顧慮初期需投入裝潢等高額費用，然而租期僅有五年，無法攤提成本，導致意願不高。針對流標情況，將檢討制度設計，考慮調整條件以提升吸引力。

據了解，國產署內部正研議針對租期設下「有條件展延」的彈性措施，以增加承租誘因並提升資產使用效益。

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本次嘗試標租的「台北星鑽」，地處捷運忠孝復興站周邊的精華地段，過去已三度辦理標售，底價約落在每戶新台幣3至4億元，然每次皆未順利脫標。為活化這批資產，國產署北區分署改於6月30日公告招租，每坪年租金底價介於2968至3345元間，單戶年租金則約在400至700萬元上下，但14日開標仍無人標。

承辦官員指出，研判主因在於裝修成本高、投資報酬期短，而現行規定又限定租期不得超過五年，使得整體方案對市場吸引力有限。未來將就此次經驗進行分析，必要時將調整相關作業規則，以提升後續標租成功率。

根據現行《國有財產法》規範，政府持有的不動產在招租時，建物租期不得逾五年；若連土地一併標租，則年租金底價需參考市價評估，且不得低於現行出租行情，土地部分以申報地價5%計算，建物則依課稅現值10%加總。

另外，國產署北區分署還公告其他地段優質的都更分回宅，包括中山區「宏普頤和」、中正區「冠德羅斯福」、大安區「耕曦」、文山區「自慢藏」等9個建案共64戶。截至今年6月底，共成功標脫4戶，總成交金額達4.7億元。台北星鑽這批改以標租的18戶除外，其餘42戶房地已重新公告標售，預計於7月22日進行開標。