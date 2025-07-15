水湳「中央公園首排」第一案進場　2樓挑空花園吸睛

▲水湳「肥沃半月灣」、中央公園首排土地稀有，2025年首案由興富發集團搶先進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被視為七期最強勁敵的水湳經貿園區，隨著綠美圖、國際會展中心皆進入最終階段，區域雛形已經逐漸成形，而被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，2025年首案由興富發集團搶先進駐。

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被稱作「肥沃半月灣」的中央公園首排僅13塊土地，堪稱水湳經貿園區最精華之處，該地目為第一種文化商業專用區，以半月弧形優雅座落在中央公園第一排，而該土地分區也是區域少數容積率高達500%、且可接受容積移轉的基地。

▲興富發集團搶得水湳中央公園首排的頭香，尚未公開但已在市場引起討論。（圖／記者陳筱惠攝）

率先進入推案計劃的就是興富發集團文商11地號新案「當代一邸」（暫定），基地面積683.37坪，將規劃地上31層超高大樓，新案模型曝光，採用4立面設計，流線型設計，2樓的空中花園，都令人相當驚奇。

據了解，此案為興富發集團旗下位於水湳的第三案，2年前首案「雍悦一方」成交均價65.9萬元、次案「當代首馥」成交均價68.47萬元，根據實價登錄揭露2案銷售都達9成以上，此次新案「當代一邸」總銷近90億元，規劃46~58坪3房產品，外界推估單價將跳升至8字頭，且戶戶總價將落在5千萬元以上。

▲為呼應水湳身價，新案採用4立面設計，採流線型設計，2樓的空中花園設計，都令人相當驚奇。（圖／記者陳筱惠攝）

興富發建設主委王建騏表示：「集團在水湳手握3塊土地，以1年約百億元的總銷推案，此次因新案地點位於中央公園第一排，可說是壓軸的『壓箱寶』，更直接標配市價200萬元的廚具配備，不過新案尚未正式公開，只對過去客戶開放預約。」

至於市況，王建騏說：「以水湳來說地點相當特殊，比對紐約中央公園首排建案戶戶10億元才能擁有，而台中水湳中央公園，同樣擁有滿足企業主、傳產自營商等高資產族群對地段的想像，即便受到市況影響，但他們『一直在出手』。」

▲台中水湳經貿園區今、明2年隨著指標建設相繼落成，近期又有「超巨蛋」落腳，區域話題十足。（圖／記者陳筱惠攝）



雖然興富發集團搶得水湳中央公園首排的頭香，但實際上，位居文商段的新案還有「豐邑PARKONE 」、「親家中央公園」， 其中「豐邑PARKONE」成交均價80.31萬元，最高單價也達成百萬元，規劃53~57坪3房，61～74坪4房。

在地業者表示，台中水湳經貿園區今、明2年隨著指標建設相繼落成，近期又有「超巨蛋」落腳帶動區域房市交易，不只水湳經貿園區，鄰近的逢甲商圈、單元8等新案，都因地利之便有望受惠。

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