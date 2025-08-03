房產業者布局太空供應鏈：應開發月球新大陸

▲房產業者眼光以望向月球、火星。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

隨著SpaceX與Blue Origin等私企推進可重複使用火箭與月球、火星殖民計畫，房地產投資者也開始布局太空產業鏈，特別鎖定深空資料中心與地面支援設施。

國際房地產公司Hines近期收購位於佛州太空海岸的Titusville物流中心，該處25萬平方英呎的工業設施已全數租給航太業者。Hines全球投資長史坦巴赫（David Steinbach）表示，這波太空熱潮可比擬鐵路時代的基礎建設革命，「我們正鋪設未來的軌道，這些節點都將成為發展據點」。

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其中最受關注的為太空資料中心。在太空建設資料中心可解決地球能源與散熱限制，利用太陽光與真空環境打造高效率、低碳排的運算平台。這些中心可部署於月球，或直接發射入太空，資料再傳回地球。

美國建築科技公司ICON與NASA合作，研發3D列印技術，用於月球與火星建設。加州新創公司Ethos則表示，已能利用月球斜長岩製成水泥與太陽能板原料，用於建造降落平台、道路與資料中心。

Ethos執行長森特斯（Ross Centers）強調，月球如同「全新大陸」，應以開發眼光看待。地球上的工業倉儲仍扮演後勤支援角色，供應太空建材與載運需求。

不過，美國整體倉儲市場已現放緩跡象。根據Yardi Research，今年5月全美倉儲空置率升至8.5%，為近年高點，新開工面積也下探至2018年以來最低。

史坦巴赫坦言，利率上升導致投資遲疑，但太空產業相關設施在佛州與德州仍嚴重供不應求。「資金正尋找優質報酬，太空房地產正是極具潛力的選項之一。」他說。