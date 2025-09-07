還在繳房貸「長輩催買第2間」！　人妻壓力大：還有2孩要養

▲長輩不斷催買第二間。（示意圖／CFP視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

對不少年輕人來說，買房不在人生藍圖中，畢竟可怕房價實在難以高攀，一名人妻表示，與老公每月都有6位數的薪水，要養兩個孩子，還有一間還在付貸款的公寓房，但長輩不斷催促再買一間房，這樣的壓力已經持續五年，讓他無奈直呼「為什麼要買這麼多間房子？」貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，自己與伴侶每人月薪超過6位數，已有一間約40坪的公寓，目前仍在償還房貸，每月約3萬5千元，她對目前的居住空間相當滿意，空間寬敞又舒適，加上育有兩名孩子，生活壓力原本就不小，因此暫無再購屋的打算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，家中長輩卻不斷催促購買第二間房屋，還經常傳房地產資訊，讓他們倍感壓力。原PO指出，這樣的情況已持續五年之久，近期更有加劇趨勢，長輩之所以如此執著，是因為早年房地產便宜，至今手上擁有4間房，但現在時代不同，當年在台北市買一間房只需300萬元，現在300萬連頭期款都不夠付，「如果砸錢買下去，我們投資的被動收入估計就歸零了，好沒安全感。」

貼文掀起熱論，「直接忽視即可！無法忽視就封鎖或回嗆，唯有行動才能解決問題」、「他們當年房價所得比三倍，現在是十倍，等於他們當年三個人才買得起現在一間房」、「就跟老人家說還在存錢，錢不夠，問他們要不要贊助，願意贊助的話那就買囉」。也有網友建議，可以買電梯大樓，「真的要買電梯大樓，你們把公寓租出去，老了會爬不動公寓的，就算是二樓也一樣痛苦」。